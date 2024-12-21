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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Ercan Efes’e can verdi

#Euroleague#Anadolu Efes#Partizan

F.Bahçe’den “ana vatanıma gidip kendi takımım Partizan’ı çalıştıracağım” diyerek ayrılan Obradovic, yıllardır tamamen yabancı oyunculardan kurulu kadrolarla alt sıralardan çıkış arayıp duruyor.

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Bu canhıraş çabalarını; Shane (şahane) Larkin’in dönüşü ile beraber galibiyetlerini seriye bağlayan Efes de boşa çıkardı. Maçın başında eksik kadrolu Partizan’ın üstüne yüklenmek gerektiği bilincindeydik ancak Larkin’siz başlayıp, takım hücumu yerine birebire dayalı, top dolaştırmadan hücum etme yanlışına düşünce ilk yarı boyunca ancak savunmada vidaları sıkarak oyunda kalabildik.

İkinci yarıda Thompson, Beaubois ve Nwora’nın elleri ısınınca hücum tutukluğunu üstümüzden atarak Partizan’ı yaklaştık ama bizim yapmamız gereken bütün içeri yüklenmeleri Washington yaparak Partizan’ı oyunda tuttu. Eski takımına özel motive olmuş Tyrique Jones’ın ekstra hırsı, kariyer rekorlarını paramparça eden halefi Ercan Osmani’nin kararlılığını aşamadı. Fabrika ayarlarına dönmüş Efes, her oyuncudan en iyi performansı alarak kendine yakışan bir finalle geceyi aydınlattı.

#Euroleague#Anadolu Efes#Partizan
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