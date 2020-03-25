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Haber Giriş: 25.03.2020 - 06:28,Son Güncelleme:/

En akıllıca çözüm bu yılı pas geçip yeni sezona bakmak

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Basketbolun patronları halen bir çözüm üretemedi.

Koronavirüs salgını ile uzun süreli bir kriz dönemine girdik. Ancak dünya savaşları ile kıyaslanabilecek bir krizle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Salgının kendisinin kontrol altına alınması için bile tarih verilemiyor. İyimser tahmin haziran sonu bu virüsün yayılmasının önüne geçilebileceği yönünde. Kötümser senaryo ise 2020’nin sonunu işaret ediyor. Dahası, virüsün yeni dalgalarla gelip gelmeyeceği de belli değil. Virüs dünyayı kasıp kavururken parkeyi de söküyor. Genelde ‘elle gelen düğün bayram’ denir ama bu Kovit-19 tsunamisi çok sinsi ve acımasız. Herkesle birlikte hazırlıksız yakalandık. Söz konusu olan sporcu sağlığından öte, hayatı. Hatta korona sonrası hayatın akışı da tehlikede. Sezonun geri kalanı salgın sebebiyle iptal olursa NBA, 1 milyar dolar civarında bir gelir kaybı yaşayacak. Bu seviyede bir gelir kaybının takımların maaş bütçesinde de büyük bir etkisi olacak.

NBA, FIBA VE ULEB ÇÖZÜM ÜRETEMiYOR

Basketbolun patronları NBA, FIBA ve ULEB farklı tellerden çalıyor, ortak çözüm üretemiyorlar. Euroleague operasyon sorumlusu eduard Scott, “Her şey çok hızlı gelişiyor. Kararları da buna göre alıyoruz. Bizim temel planımız Final Four’u planlandığı gibi Köln’de oynatmak. Euroleague olarak daha fazla ertelemeyi düşünmüyoruz. Hem Euroleague hem de Eurocup’ta şampiyonu bir şekilde belirlemek istiyoruz. Mevcut formatı değiştirmek şu an gündemde değil. Kulüplerle birlikte hareket edeceğiz ve sezonu nasıl bitireceğimize karar vereceğiz” diyor ama bence kendi bile inanmıyor söylediklerine.

UZATMALAR OYNANIYOR

NBA Başkanı Adam Silver 30 gün uzatma verdi. NBA’in en az 30 gün süreyle askıda olacağını ve bunun sonunda durumu tekrar değerlendireceklerini belirtti. Salgın sürecinin uzaması halinde NBA’de sezonun pas geçilme ihtimali olduğunu da vurgulayarak, geçici aradan sonra bu sezonun komple iptal edilebileceğini söyledi ve, “Herkes kendini güvende hissettiği zaman sezona devam etmeyi planlıyoruz.” dedi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı bilinmeyen bir tarihe ertelerken Kanada ve Avustralya katılmama kararı aldıklarını açıkladılar bile. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüs nedeniyle sezon sonuna kadar bütün organizasyonları askıya aldı. Buna göre Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası maçları yapılmayacak ve bir olasılıkla gelecek sezona kaydırılacak. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da ligleri erteledi. Eğri oturalım doğru konuşalım; takım ve oyuncu kontratlarını olduğu gibi gelecek sezona devrederek yeni sayfa açmak en doğrusu.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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