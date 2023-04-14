Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Ünal Özüak Ele güne muhtaç olduk
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Ele güne muhtaç olduk

#Fenerbahçe#Campazzo#Guduric

Sırp basketbolcularının genetik hırsları ve giderayak kendilerini göstermek isteyen Campazzo ve Vildoza dışında hedefi ve dolayısıyla üzerinde hiç baskı kalmamış Kızılyıldız karşısında sezonun en önemli maçına çıkan Fenerbahçe Beko, kaderini başkalarının eline bıraktı.

Haberin Devamı

 Neyse ki Olympiakos, Baskonia’yı mağlup etti de play-off’a kendimizi attık! Hiçbir şeyden çekmedi oyun kurucularından çektiği kadar İtoudis. Hem kendindekilerden hem de karşı takımdakilerden. İtoudis’in CSKA’da yaşadığı Mike James ve Nando De Colo tarzı ‘başına buyruk’ yıldız oyuncu takıntısı bu yılda sürdü ve Calathes, Guduric ve son gelen Dorsey takım oyunu içerisinde kalma rolünün gereğini yapamadılar. Diğer taraftan Kızılyıldız’ın acar guardları Campazzo ve Vildoza dün akşam başını çok ağrıttı koçun.

CAMPAZZO'YU TUTAMADIK

Devre arasına gitmeden Dobric’le çembere yüklenerek reaksiyon verip iç-dış isabetlerle maçı yakalamakta gecikmedi rakip. Adam değişerek yaptığı savunmada sağlam duran Fenerbahçe geri adım atmadı. Dar rotasyonla oynamasına ve çok top kaybetmesine rağmen son haftaların en iyi oyununu oynayan Fenerbahçe bir an bile pes etmedi. 57-57 berabere girilen son çeyrekteki kora kora maçta karşılıklı hatalar birbirini kovalarken, ‘top kimi severse’ye dönen oyunda Kızılyıldızlıların elleri kadar bizimkiler de yanınca oyun uzatmaya gitti. Adeta Campazzo-Fenerbahçe mücadelesine dönen uzatmada son gülen Kızılyıldız oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Beko, Euroleaguede play-offu garantilediFenerbahçe Beko, Euroleague'de play-off'u garantiledi! Haberi görüntüle
#Fenerbahçe#Campazzo#Guduric
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Türk hakemliğini TFF'nin akademisi kurtaracak

 MURAT FEVZİ TANIRLI
MURAT FEVZİ TANIRLI

Fenerbahçe’nin penaltısının verilmemesi anlaşılır gibi…

 FIRAT AYDINUS
FIRAT AYDINUS

Kulübede unutulanların dönüşü

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ