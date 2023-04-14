Ele güne muhtaç olduk

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Neyse ki Olympiakos, Baskonia’yı mağlup etti de play-off’a kendimizi attık! Hiçbir şeyden çekmedi oyun kurucularından çektiği kadar İtoudis. Hem kendindekilerden hem de karşı takımdakilerden. İtoudis’in CSKA’da yaşadığı Mike James ve Nando De Colo tarzı ‘başına buyruk’ yıldız oyuncu takıntısı bu yılda sürdü ve Calathes, Guduric ve son gelen Dorsey takım oyunu içerisinde kalma rolünün gereğini yapamadılar. Diğer taraftan Kızılyıldız’ın acar guardları Campazzo ve Vildoza dün akşam başını çok ağrıttı koçun.

CAMPAZZO'YU TUTAMADIK

Devre arasına gitmeden Dobric’le çembere yüklenerek reaksiyon verip iç-dış isabetlerle maçı yakalamakta gecikmedi rakip. Adam değişerek yaptığı savunmada sağlam duran Fenerbahçe geri adım atmadı. Dar rotasyonla oynamasına ve çok top kaybetmesine rağmen son haftaların en iyi oyununu oynayan Fenerbahçe bir an bile pes etmedi. 57-57 berabere girilen son çeyrekteki kora kora maçta karşılıklı hatalar birbirini kovalarken, ‘top kimi severse’ye dönen oyunda Kızılyıldızlıların elleri kadar bizimkiler de yanınca oyun uzatmaya gitti. Adeta Campazzo-Fenerbahçe mücadelesine dönen uzatmada son gülen Kızılyıldız oldu.