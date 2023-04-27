Eğer rastlantıya bırakırsan rastlamıyor

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Çünkü olağanüstü başarılar ancak takıma bireysel başarılara endekslenmiş basketbol oynatmazsan yaşanabiliyor. Üçlük isabetine bel bağlarsan, akşamki gibi çember sevmeyince hüsran oluyor.

BiR SONRAKi MAÇA BAKALIM

Hemen maçı alıp gitme arzusuyla baskı altında kalan ev sahibi panik yaptı. Nigel Hayes-Davis ve Dyshawn Pierre uzunları karşılarında hiç geri adım atmadılar. İlk yarıda rakibi ve oyunu düşük skorda tutma stratejimiz tuttu. Bartzokas takım oyununu bırakıp Vezenkov ve 7de 6 üçlük atan Canaan ağırlıklı hücum düzenine geçerek ivmeyi geri kazanarak yangın yerine çevirdiler salonu. Topu çevirerek buldukları sayılarla maç sonuna kendi hüviyetlerine kavuşmuş girdiler. Sloukas bildik maç sonu performansıyla skoru askıya alarak, bizi de düzen dışına atıp, takımını galibiyete taşıdı.

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