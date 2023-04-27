Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Ünal Özüak Eğer rastlantıya bırakırsan rastlamıyor
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Eğer rastlantıya bırakırsan rastlamıyor

#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Olympiakos

F.Bahçe, Pire’de Itoudis’in; İyi basketbol oynadığını, EuroLeague’in en tutarlı takımı olduğunu, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları olduğunu baştan teslim ettiği Olympiakos’a karşı tek yarı akıllı basketbol oynattıktan sonra maçın sonunu getiremedi.

Haberin Devamı

Çünkü olağanüstü başarılar ancak takıma bireysel başarılara endekslenmiş basketbol oynatmazsan yaşanabiliyor. Üçlük isabetine bel bağlarsan, akşamki gibi çember sevmeyince hüsran oluyor.

BiR SONRAKi MAÇA BAKALIM

Hemen maçı alıp gitme arzusuyla baskı altında kalan ev sahibi panik yaptı. Nigel Hayes-Davis ve Dyshawn Pierre uzunları karşılarında hiç geri adım atmadılar. İlk yarıda rakibi ve oyunu düşük skorda tutma stratejimiz tuttu. Bartzokas takım oyununu bırakıp Vezenkov ve 7de 6 üçlük atan Canaan ağırlıklı hücum düzenine geçerek ivmeyi geri kazanarak yangın yerine çevirdiler salonu. Topu çevirerek buldukları sayılarla maç sonuna kendi hüviyetlerine kavuşmuş girdiler. Sloukas bildik maç sonu performansıyla skoru askıya alarak, bizi de düzen dışına atıp, takımını galibiyete taşıdı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOlympiacos 79-68 Fenerbahçe Beko / Maç sonucuOlympiacos 79-68 Fenerbahçe Beko / Maç sonucuHaberi görüntüle

#Fenerbahçe Beko#Euroleague#Olympiakos
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Teldeki adam Jorge Jesus

 ENGİN KEHALE
ENGİN KEHALE

Fantastik bir hafta sonu yaşadık

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE

G.Saray 2 puan mı kaybetti, yoksa 1 puan mı kazandı?

 BANU YELKOVAN
BANU YELKOVAN
TÜM YAZARLARIMIZ