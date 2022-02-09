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Haber Giriş: 09.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Efsane geri dönüyor

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Efsane geri dönüyor

‘Gerçek’ veya ‘Kraliyet’ hangi anlama gelirse gelsin onlar şayet ‘Real’ Madrid ise dün akşam Kadıköy’de, 10. yılını kapalı gişe kutlayan Ülker Arena’da ‘efsanenin tarifi Fenerbahçe vardı.

Altı önemli eksiğine rağmen, kazanması gereken maçları kaybetmeyen, neticesi ortada maçlarda da sürpriz kovalayacak enerjiyi sergileyen Fenerbahçe, play-off sıralaması için iyi bir yola girdiğini muhteşem galibiyetle gösterdi. Derin pota altı uzun rotasyonuna sahip lider Real Madrid oyun genelinde alan savunması yaparak çeper dışından üçlüklerle ısırmayı çare(sizliği)miz haline getirdi. Doğru paylaşmayla üçlükleri bularak ilk çeyrekte 17-0’lık seriyle skoru kaptık. Real, içeride Lull’u iyi kullanarak skordan kopmadı. Maçın devamında atışlarının girmemesi işimize yaradı. Az olsun bizim olsun dedik. Ribaund üstünlüğü de (38’e 28) bize geçince salon onlara dar geldi.

NE YAPARSAN YAP...

Alan savunmasından vazgeçtiler ama maç çoktan “ne yaparsan yap” halini almıştı. Maçı bırakmadılar ama Fenerbahçe kararlılığı 12 bin kişilik tribün coşkusuyla birleşince önünde durulamadığını bir kez daha gördük. Tebrikler Fenerbahçe...

Fenerbahçe Beko 66 - 51 Real Madrid (Maç özeti)
Fenerbahçe Beko 66 - 51 Real Madrid (Maç özeti)
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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