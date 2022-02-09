Efsane geri dönüyor

Altı önemli eksiğine rağmen, kazanması gereken maçları kaybetmeyen, neticesi ortada maçlarda da sürpriz kovalayacak enerjiyi sergileyen Fenerbahçe, play-off sıralaması için iyi bir yola girdiğini muhteşem galibiyetle gösterdi. Derin pota altı uzun rotasyonuna sahip lider Real Madrid oyun genelinde alan savunması yaparak çeper dışından üçlüklerle ısırmayı çare(sizliği)miz haline getirdi. Doğru paylaşmayla üçlükleri bularak ilk çeyrekte 17-0’lık seriyle skoru kaptık. Real, içeride Lull’u iyi kullanarak skordan kopmadı. Maçın devamında atışlarının girmemesi işimize yaradı. Az olsun bizim olsun dedik. Ribaund üstünlüğü de (38’e 28) bize geçince salon onlara dar geldi.

NE YAPARSAN YAP...

Alan savunmasından vazgeçtiler ama maç çoktan “ne yaparsan yap” halini almıştı. Maçı bırakmadılar ama Fenerbahçe kararlılığı 12 bin kişilik tribün coşkusuyla birleşince önünde durulamadığını bir kez daha gördük. Tebrikler Fenerbahçe...