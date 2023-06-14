Efes tecrübe ve yıldız farkıyla 1-0 öne geçti

Haberin Devamı

Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka sersinin çekişmeli geçeceği, bu derenin daha çok su kaldıracağı ilk maçtan belli oldu. 9 yıldır kupaya hasret olan Karşıyaka, İzmir’in meltemini estirmek için son 5 dakikaya kadar yakın ara takip etti rakibini.

KUZMiNSKAS’LA DENGEYi BOZDU

Ufuk Sarıca akıllı seçimle kadroya eklediği Kuzminskas’lı uzun beşle başlayarak Efes’in dengesini sahanın iki tarafında da bozmayı amaçladı ve başardı. Karşıyaka Delgado, Kenan ve Angola’nın alışılmış ikililerine sıkça başvurdu ama Efes savunmasında eridi gayretleri.

Gözden Kaçmasın Anadolu Efes final serisinde öne geçti Haberi görüntüle

SARICA BiLDiĞi HER ŞEYi DENEDi

Sarıca takımı kısaltınca aynı şekilde reaksiyon vererek sakalı kaptırmadı Ergin Ataman. Karşıyaka koçu bildiği her şeyi seferber edip tam saha baskılı alan savunması kartını sahaya sürerek Efes’in önünü kesti. Velakin gecenin takımını kurtaranı Larkin yanıyordu. Teke tek oynayan McCollum hücum opsiyonlarını geliştirmekte çok başarılı oldu.

Haberin Devamı

MAÇ SONUNU OYNAMA BECERiSi VE ŞANS

Önde girdiği ikinci yarıda Efes gaz kesmeden atıp sokarken, yakın takipte kalan Karşıyaka farkı eritip yakaladı maçı. Ama maç sonunu iyi oynama becerisine sahip Anadolu Efes, biraz da şansının yardımıyla maçtan mutlu ayrılan taraf oldu ve final serisinde 1-0 öne geçti: 82-78.