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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Efes seriyi, basketbolumuz Galatasaray’ı kazandı

#Anadolu Efes#Galatasaray Nef#Basketbol

Lacivert beyazlılar feleğin çemberinden defalarca geçmiş olmanın farkıyla kazandı.

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Galatasaray’ın seri boyu sergilediği muhteşem meydan okumasını (25’de 16, %64) rekor üçlük isabetiyle sonlandıran Anadolu Efes geceye zengin şampiyonluk ve finaller sepetine bir yenisini eklemek için kararlı başladı. Başarı formülü olarak gördüğü Galatasaray’ın yumuşak karnı pota altına Dunston ve Singleton’la yüklendi. Sarı kırmızılıların pilinin biteceğini öngördüğü noktaya kadar, kaçmasına müsaade etmeden ortada tuttu ve bitirici darbeyi ikinci yarıda vurdu.

Planı az ve öz atarak skoru kendi kazanma eşiğinde tutmak olan Ergin Ataman, koşarak rahatlayan, çok top kullanarak açılan rakibini top çıkartırken tam sahada bastırarak yarı sahaya mıhladı. Galatasaray isabetli üçlükler ve çembere giderek bulduğu sayılarla sadece ilk yarıda oyunda kalabildi.

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LAKiN LARKiN’i VAR EFES’iN

28 sayı atan, dert çözen çilingir Larkin ve Bryant Efes’in garantili elleri oldular. Sadık Kabaca yaşı gereği yaptığı acemilikleri attığı üçlüklerle affettirdi. Galatasaray’ın savunma değişikliklerine doğru reaksiyonlar vererek, ilk yarı sonunda açmaya başladığı arayı 25 sayıya kadar çıkararak aldı maçı Efes. Galatasaray, Efes’i düşük skorda tutmak, koşup yüksek isabetle atma ve sahanın iki tarafında hava hakimiyeti sağlama gibi maç kazanmak için gereken unsurları oluşturamadığı için Aslan gibi oynamış olmanın hak edilmiş gururuyla yetindi.

Anadolu Efes ise sadece topu çemberden üçlüklerle geçirme becerisiyle değil, kriz durumlarında sakin oynamasını bilerek, maç sonunu feleğinin çemberinden defalarca geçmiş olma farkıyla kazandı.

#Anadolu Efes#Galatasaray Nef#Basketbol
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