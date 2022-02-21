Efes, Ataman’la pek yaman

Final kazanmak koçluk staminası (dayanma gücü) başka deyişle mahareti gerektirir. Ergin Ataman “Acta ne agamus; reliqua paremus (Geçmiş geçmişte kalmıştır, biz işimize bakalım) diyerek bütün gerginliklerini arkasında bırakınca Anadolu Efes 12. kez müzesine kupa götüren takım oldu. Henry’nin de sakatlar ordusuna katılmasıyla topu yeni transfer Starks’a teslim ederek olabilecek en kötü elle başladı maça Fenerbahçe. Bermutat renk körlüğü içinde pota altını kullanmayan tarafların; kim kime daha fazla atarsa, sokak basketbolunu izlerken, Efes Ataman dokunuşuyla, Larkin-Pleiss ikili perdele devril oyunlarıyla potaya yaklaşınca fark yarattı. Yüksek isabetine, alışıldık koş koş temposunu da ekleyen Larkin ve arkadaşları ilk yarıdan kaçıp gittiler.

EFES GÖZ AÇTIRMADI

İkinci yarıda Fenerbahçe beklenen geri gelme hamlesini Guduric ve Melih’in gayretleriyle yaptıysa da, Efes isabeti ve savunma sertliği gerilemeyince maça ortak olamadılar.. Fenerbahçe zor bulduğu topları karşı tarafın reaksiyonundan veya savunma sertliğinden değil, tamamen kendi hatalarından harcadı. Efes ise, Beaubois, Micic ve Moerman’ı iyi kullanarak kupaya uzandı.