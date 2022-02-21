MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Ünal Özüak YazılarıEfes, Ataman’la pek yaman
GeriÜnal Özüak Efes, Ataman’la pek yaman
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 21.02.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Efes, Ataman’la pek yaman

Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Efes, Ataman’la pek yaman

Koç, sadece işine odaklandı ve kazandı.

Final kazanmak koçluk staminası (dayanma gücü) başka deyişle mahareti gerektirir. Ergin Ataman “Acta ne agamus; reliqua paremus (Geçmiş geçmişte kalmıştır, biz işimize bakalım) diyerek bütün gerginliklerini arkasında bırakınca Anadolu Efes 12. kez müzesine kupa götüren takım oldu. Henry’nin de sakatlar ordusuna katılmasıyla topu yeni transfer Starks’a teslim ederek olabilecek en kötü elle başladı maça Fenerbahçe. Bermutat renk körlüğü içinde pota altını kullanmayan tarafların; kim kime daha fazla atarsa, sokak basketbolunu izlerken, Efes Ataman dokunuşuyla, Larkin-Pleiss ikili perdele devril oyunlarıyla potaya yaklaşınca fark yarattı. Yüksek isabetine, alışıldık koş koş temposunu da ekleyen Larkin ve arkadaşları ilk yarıdan kaçıp gittiler.

Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes / Maç sonucu ve özeti
Fenerbahçe Beko 72-86 Anadolu Efes / Maç sonucu ve özeti

EFES GÖZ AÇTIRMADI 

İkinci yarıda Fenerbahçe beklenen geri gelme hamlesini Guduric ve Melih’in gayretleriyle yaptıysa da, Efes isabeti ve savunma sertliği gerilemeyince maça ortak olamadılar.. Fenerbahçe zor bulduğu topları karşı tarafın reaksiyonundan veya savunma sertliğinden değil, tamamen kendi hatalarından harcadı. Efes ise, Beaubois, Micic ve Moerman’ı iyi kullanarak kupaya uzandı.

False
Ünal Özüak
Ünal Özüak
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Hangi takım kaçıncı sırada?
Göztepe-Galatasaray maçı ne zaman? İşte müsabakadan son bilgiler
Aytemiz Alanyaspor 0-4 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)
Gaziantep FK 0-3 Adana Demirspor (Maçın özeti)