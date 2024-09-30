Dev maçta farkı yaratan Bryant’tı

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Kendince espri yapmaya bayılan ‘Özel Biri’ Mourinho bu maçı ‘Belki saçma bir cevap olacak ama daha çok sayı atan taraf kazandı’ diye yorumlardı sanırım. Oysa ki parkede iş o kadar basit değil. Basketbol oyun akış denklemini çözmek yüksek matematik gerektirir. Akşam denklemi; Larkin’in olmadığı gecede verimliliği yüksek oyuncularını, hızlı tempolu oyun akışı içerisinde, topu en doğru kullanacakları yere her defasında getirmeyi başaran Tomislav Mijatovic çözdü.

BOBAN FANTEZiSi KISA SÜRDÜ

NBA’de geçirdiği dokuz yılın ardından Avrupa’ya Fenerbahçe’de dönen 2.25’lik veteran dev Boban Marjanovic’in pota altı aksiyonları için beş başlaması gecenin sürprizi olurken Anadolu Efes’in yeni transferi Jordan Nwora biraz da zorluyor olmasına karşın takımı sırtlayan oyuncuydu. Efes’in 2. çeyrekteki rüzgarını Fenerbahçe Melli, Metecan, Colson ve takımın bütün olumlu aksiyonlarının yıldızı Nigel Hayes-Davis’ın oyuna girişiyle durdurup, ilk yarıda oyunda önde kaldı.

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Seriler halinde gidişler gelişler yaşanan oyunda Efes maçı Daniel Oturu’nun smaçları, Ercan Osmani ve gecenin adamı MVP Elijah Bryant’ın müthiş katkılarıyla vites arttırarak ikinci yarıda kopardı. Fenerbahçe momentumu reaksiyon verdi ama maç sonunda hız kazanan şut düellosunun kazananı Anadolu Efes kupanın sahibi oldu.