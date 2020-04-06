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Haber Giriş: 06.04.2020 - 06:28,Son Güncelleme:/

Derdimiz başımızdan aşkın

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Kovid-19 tüm basketbol liglerinin yönetimlerini çaresiz bıraktı.

“Olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Yakın tarihimizde daha önce böyle bir döneme tanıklık etmedik” diyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun eli kolu bağlı  maalesef. “Yapacağımız her uygulamada, her değişiklikte sonuç olarak herkesi memnun edemeyeceğiz. İnşallah kulüplerimiz ve insanlarımız anlayışlı olurlar” derken aslında hepimizin  çaresizliğine tercüman oluyor.  Bizleri memnun edecek çözüm  Kovid-19 musibetinin mutsuz  olması. 

NBA uzatmada, karar  vermek için gün sayıyor.  ESPN’den Brian Winhorst, “Hafta boyunca Oyuncular Birliği ile lig arasında görüşmeler  oldu. Bu görüşmelerde, NBA’in  sezonu kapatmasına olanak  tanıyacak bir formül üzerinde  durduklarını söylediler. Ligin  nasıl başlayacağıyla ilgili bir  konuşma hiç olmuyor. Sezon  kapanırsa mali tabloda neler  olacak bunlar konuşuluyor.  Açıkçası şu an önemli derecede kötümserlik hakim, NBA’de  sezonun geri kalanı iptal edilebilir” ifadelerini kullandı. 

‘1 ŞEHiR, 2 SALON’

· Avrupa’da ise Euroleague yönetimi bir yandan  sağlık ve güvenlik koşulları en  üst seviyeye geldiğinde sezonu  tamamlamak istediklerini kulüplere iletirken, öte yandan sözcüleri Edward Scott, ‘format değişikliğine gitmelerinin’ de ihtimaller arasında olduğunu  söyledi. Sezonu normal akışında  sürdürmek isteseler de bu şu an  için pek mümkün gözükmüyor.  Bu nedenle çift maç haftalarının  artırılması masada. Ancak  bunun da çözüm olmama  ihtimali üzerine, bir başka  seçenek ise takımları tek  bir şehirde toplamak  ve ‘1 şehir, 2 salon’ üzerinden  maçların devamını  sağlamak. Şehir  seçenekleri arasında  İstanbul,  Atina ve Moskova bulunuyor.

VTB LiGi’NiN iPTALi EMSAL OLMALI

Gerçekçi olmak gerekirse, bundan sonra herhangi  bir ülkede, herhangi bir ligin  tamamlanma ihtimali yok denecek kadar az. CSKA Moskova,  Khimki Moskova ve Zenit Saint-Petersburg gibi Euroleague takımlarının yer aldığı Rusya,  Polonya, Belarus, Kazakistan ve  Estonya kulüplerini birleştiren  VTB Ligi’nin 2019-20 sezonunu iptal etme kararı da aslında  bütün liglere emsal teşkil etmeli.

Sezonu oynanmamış sayarak verilecek iptal kararı mı,  oynanmış sayılarak verilebilecek tescil kararı mı daha adil,  karar vermek zor. Play-off  sisteminin uygulandığı bir ligde,  normal sezonu güncel sıralamada lider bitiren bir takımın  şampiyon ilan edilmesi ve son 
2’de yer alan takımların küme  düşürülmesi de mantıksız. Şu  an lider durumda bulunan Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman da geçtiğimiz günlerde  benzer bir açıklama yaparak,  “Liglerin tescil edilmesinin  sportif ruha aykırı olduğunu  düşünüyorum. Diyelim ki lig  tescil edildi ve biz şampiyon  ilan edildik. Bunun hiçbir esprisi yok. Finali oynamadığınız,  o heyecanı tatmadığınız veya  kaybettiğiniz için üzülmediğiniz  sürece bir anlamı yok. Maçların  bir şekilde tamamlanması ve  şampiyonun final maçı sonucunda ortaya çıkması hepimizin temennisi” dedi. 

Keşke sadece sezonu değil, elimizde olsa da 2020’yi iptal edebilsek...

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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