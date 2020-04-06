Derdimiz başımızdan aşkın

“Olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Yakın tarihimizde daha önce böyle bir döneme tanıklık etmedik” diyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun eli kolu bağlı maalesef. “Yapacağımız her uygulamada, her değişiklikte sonuç olarak herkesi memnun edemeyeceğiz. İnşallah kulüplerimiz ve insanlarımız anlayışlı olurlar” derken aslında hepimizin çaresizliğine tercüman oluyor. Bizleri memnun edecek çözüm Kovid-19 musibetinin mutsuz olması.

NBA uzatmada, karar vermek için gün sayıyor. ESPN’den Brian Winhorst, “Hafta boyunca Oyuncular Birliği ile lig arasında görüşmeler oldu. Bu görüşmelerde, NBA’in sezonu kapatmasına olanak tanıyacak bir formül üzerinde durduklarını söylediler. Ligin nasıl başlayacağıyla ilgili bir konuşma hiç olmuyor. Sezon kapanırsa mali tabloda neler olacak bunlar konuşuluyor. Açıkçası şu an önemli derecede kötümserlik hakim, NBA’de sezonun geri kalanı iptal edilebilir” ifadelerini kullandı.

‘1 ŞEHiR, 2 SALON’

· Avrupa’da ise Euroleague yönetimi bir yandan sağlık ve güvenlik koşulları en üst seviyeye geldiğinde sezonu tamamlamak istediklerini kulüplere iletirken, öte yandan sözcüleri Edward Scott, ‘format değişikliğine gitmelerinin’ de ihtimaller arasında olduğunu söyledi. Sezonu normal akışında sürdürmek isteseler de bu şu an için pek mümkün gözükmüyor. Bu nedenle çift maç haftalarının artırılması masada. Ancak bunun da çözüm olmama ihtimali üzerine, bir başka seçenek ise takımları tek bir şehirde toplamak ve ‘1 şehir, 2 salon’ üzerinden maçların devamını sağlamak. Şehir seçenekleri arasında İstanbul, Atina ve Moskova bulunuyor.

VTB LiGi’NiN iPTALi EMSAL OLMALI

Gerçekçi olmak gerekirse, bundan sonra herhangi bir ülkede, herhangi bir ligin tamamlanma ihtimali yok denecek kadar az. CSKA Moskova, Khimki Moskova ve Zenit Saint-Petersburg gibi Euroleague takımlarının yer aldığı Rusya, Polonya, Belarus, Kazakistan ve Estonya kulüplerini birleştiren VTB Ligi’nin 2019-20 sezonunu iptal etme kararı da aslında bütün liglere emsal teşkil etmeli.

Sezonu oynanmamış sayarak verilecek iptal kararı mı, oynanmış sayılarak verilebilecek tescil kararı mı daha adil, karar vermek zor. Play-off sisteminin uygulandığı bir ligde, normal sezonu güncel sıralamada lider bitiren bir takımın şampiyon ilan edilmesi ve son

2’de yer alan takımların küme düşürülmesi de mantıksız. Şu an lider durumda bulunan Anadolu Efes’in koçu Ergin Ataman da geçtiğimiz günlerde benzer bir açıklama yaparak, “Liglerin tescil edilmesinin sportif ruha aykırı olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki lig tescil edildi ve biz şampiyon ilan edildik. Bunun hiçbir esprisi yok. Finali oynamadığınız, o heyecanı tatmadığınız veya kaybettiğiniz için üzülmediğiniz sürece bir anlamı yok. Maçların bir şekilde tamamlanması ve şampiyonun final maçı sonucunda ortaya çıkması hepimizin temennisi” dedi.

Keşke sadece sezonu değil, elimizde olsa da 2020’yi iptal edebilsek...