Deneyimsiz Milliler iyi başlayamadı

Gerçekten isimlerinin ilk 4 hecesini gerçekleştirerek ensemizde boza pişirmeye gelmiş BELA-RUS takımı yeni nesil Devlerimiz’in başarıya yolculuğunun ilk akşamını kararttı. Oysa ki geçen yolculuğumuzda ki hataları bir daha tekrarlamayacağımıza o kadar emindim ki yenilgiye hazırlıksız yakalandım. Kenar yönetimimiz seleksiyonla ilk defa buluştuğundan maç boyu kritik anları oynayacak beşini aradı durdu. Ligimizden milli basketbolumuza bulaşan sallabolla dış isabet arayarak pota altından uzunlarla basketbol oynamayı ihmal etme kötü alışkanlığı dün akşamki mağlubiyeti getirdi. Yol kazasıdır bırakmak yok devam

Bu çocuklar 3 kez Türk basketbolunu başarıya taşıyacak diye düşünüyorum ve bir yenilgiyle bundan vazgeçmek istemiyorum. Neden 3. kez ipucu vereyim siz tüme vararak yap-boz’u tamamlayın;

1981: Rüya Takım Balkan Şampiyonluğu. 2001; 12 Dev Adam ihtilali. 2021; Yeni Devlerinin doğuşu.

Yirmişer yıl aralı 3. patlamanın zamanı geldi. Kolej takımı havası gelmiş esas takımın yarısı dün akşam maç eksikliğinin kurbanı oldu Denk gelen pencerelere NBA’dekiler de gelecek. Pazara daha dikkatli olalım ve ilk üçe girerek yola devam için Britanya’yı geçelim.