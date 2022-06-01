Deneyim farkıyla Anadolu Efes

Haberin Devamı

Tarafların sergiledikleri oyun akışının kendi kendine yürüdüğü ve nereye varacağının da belli olmadığı basketbola “Zurnada peşrev olmaz” dememek elde değil. Rastgele yapılan plansız işte usul, kaide aranmıyor. O gece çember kimi severse o kazanıyor. Oyun zekaları bilekten kumandalı iki takım dün bir kere daha ‘kimin attığı yediğinden fazla ise o kazanır’ maçı oynadılar. “Koş yoksa kazanamıyorsun” dediğimiz Galatasaray ‘beş beraber’ ileri geri koşarak sahayı gergef gibi dokuma ve fazla top kullanarak sürümden kazanma dersine iyi çalışmış. Kadro kimyası “Bu taraftar için saldırın” solüsyonu dikte ettiği için maçı geçiş oyunu şeklinde koşup, atarak hücum ribaundu sonrası 2. şans sayılarını da artırmak istediler. Ancak Anadolu Efes de onları koşturmayıp yarı sahaya mıhlamayı kafaya koymuştu bir kere.

Haberin Devamı

ATAMAN KÜKRETMEDi ASLANI

Koç Pistiolis ilk maçı kazandıran Kravish’i tekrar kadroya alarak akıllı davrandı. Yüksek tempoda hızlı hücumla koşan ayakların karşılıklı elleri maç boyu sıcaktı. Tepeden Dee Bost ve Kravish ikili oyunları etkili oldu. Efes’in de eli boş durmadı tabii ki. Deneyimli şampiyon reaksiyonu vererek Aslan’ı kükretmeden oyunu sonunda yapmayı düşündükleri altın vuruşa kadar ortada tuttular. Olağan sayı adamları Larkin ve Bryant makine intizamındaki takımın vidalarını sıktılar ama koşarken de savunma yapıldığını örnekleyen Galatasaray kolay sayı vermedi Efes’e. Ergin Ataman’ın hedeflediği maç kırıcı hamle, sinirlerin gerildiği son çeyrekte çembere giden deneyimli ellerinden geldi. Aslan’ın keskin nişancıları geri adım atmadı ama yorulan bilekler isabet bulmada zorlandı. Topun el yaktığı dakikalarda deneyim farkı maçı Avrupa şampiyonuna kazandırdı.