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Darısı Avrupa Şampiyonluğuna!

#Fenerbahçe Beko#Jasikevicius#Basket

İddialıyım, Fenerbahçe Avrupa'nın en iyisi.

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Jasikevicius'un kadro kalitesini takım oyununa yansıtmayı başardığı alkışlanası koçluğu sayesinde; hiç olmadığı kadar akıllı, dingin, iyi basketbol oynadığı bir dönem yaşayan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı tarihi bir skorla yendi. Needham ile sarı lacivertli takımın yıldızları arasında birebir düellosu şeklinde geçen maçta Beşiktaş, rakibinin sık sık serbest atış çizgisine gitmesine aldırmaksızın, dinamik ve sert bir savunma yaptı. Buna karşın Fenerbahçe hiçbir açığı affetmeyecek bir kararlılıkla yay dışından bilinçli seçimlerle atılan üçlüklerle hep direksiyonda kaldı.

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3’LÜKLERİN EFENDİSİ F.BAHÇE

Jasikevicius, Fenerbahçe’ye Jean-Paul Sartre’ın “Kaybetmesini bilen, kazanacaktır” sözünün ete kemiğe bürünmüş halini yaşatıyor. Kulüp hatalarından çıkardığı derslerle ileriye bakmasını bildi. Sıralı oyun kurucu sakatlıklardan yüksünmeden, rastgele oyuncu transfer etmedi, ince eleyip sık dokuyarak, bünyeye uyacağını inandığı McCollum’la hücum akışkanlığı çaresini üretti. Uzunlarını dışarıda şutör gibi kullanıp, Hayes-Davis’i ‘boyalı alan sayıları sorumlusu’ yaptı. Sayı kısırlığını giderdi. İddialıyım, Fenerbahçe Avrupa’nın en iyi takımı.

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#Fenerbahçe Beko#Jasikevicius#Basket
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