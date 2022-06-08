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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Daha önceleri neredeydiniz?

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Basketbol

Final serisi kendine yakışan yüksek voltajlı basketbolla başladı.

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F.Bahçe’nin akşamki efsane geçmişini anımsatan performansı Selahattin Pınar’ın ünlü şarkısını söyletti sevenlerine; “Bir bahar akşamı rastladım size...

İçimde uyanan eski bir arzu... Dedi ki, ‘Yıllardır aradığın bu’... Şimdi soruyorum büküp boynumu, ah.... Daha önceleri neredeydiniz?” İçinde çok sayıda Avrupa şampiyonlukları bükücü kulüpler barındıran ligimizin final serisi kendine yakışan yüksek voltajlı basketbolla başladı. Neyse ki yönetiminin zamansız servis ettiği “Itoudis geldi Vesely gitti” söylentileri Fenerbahçe’nin maç kazanmak için varını yoğunu ortaya koyan alışılmış duruşunu yok etmemiş. Büyük olmanın getirisi bu dürtü... Fenerbahçe ev sahibi avantajının getirisini ilk maçtan cebine atmayı amaçlayarak öz güveni zirvedeki Anadolu Efes’i bozmak için gereken sertlikte, rakibini dışarı iterek başladı maça.

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Fenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes maçıFenerbahçe Beko 85-76 Anadolu Efes maçıHaberi görüntüle

EFES’i SAYI ORUCUNU SOKTU

Ayak bileği burkulan Micic’in sakat olduğu akşamda maç çilingiri Larkin oyunu yönlendirmede yalnız kalıp aksadı ve F.Bahçe lehine 17 top kaybı oluştu.

Buğrahan ve şut sokabilen yeni nesil Doğuş, Erten Gazi üçlük isabetlerle imdadına yetişerek Efes’i uzun süre oyunda tuttular. Basit hatalar dakikalarında sağır çembere isabeti düşük Fenerbahçe (toplamda 25’te 7, %28) çareyi hızlı kaçışlarla çembere gitmekte buldu.

11-3’lük Efes yanıtıyla berabere girilen ikinci yarının ilk çeyreğinde giderek elleri ısınan Fenerbahçe yüksek ritmle kaçtı. Takipteki Efes maçı yakalamak için Beaubois’nın askıdaki üçlüklerine başvurdu. Melih bermutat devreye girince taraflar şut saydırarak kovalamaca-kaçmacayı sürdürdüler. Karar anlarında baş rol oyuncuları yanı sıra Şehmus ve Metecan savunma ve hücumda Fenerbahçe’yi başarıya taşıyan, fazlaya yönelik umudu ateşleyen oyuncular oldular.

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Basketbol
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