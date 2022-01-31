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Haber Giriş: 31.01.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Daha iyi atan taraf derbiyi kazandı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Daha iyi atan taraf derbiyi kazandı

Efes’in sıcak elleri maçı alıp kaçtı!

Avrupa ve Türkiye liglerinin başatları Anadolu Efes ve Fenerbahçe ‘kim daha iyi’ terazisine çıktılar. Beklendiği gibi karşılıklı reaksiyon maçı oldu lig derbisi. Anadolu Efes maça kararlı, sıcak giriş yaptı. Geldi gitti, sürekli el değiştirdi maç. İki tarafın olağan keskin nişancıları bileğe kuvvet basketbolunu yüzde 66 isabetle sürdürdüler ilk yarı boyu.

ÜÇER ÜÇER ATTILAR

Kuru sıkı atanın olmadığı, kenardan gelenin çıkanı aratmadığı, görselliği yüksek mücadelede adeta pota altına girmek yasaklanmış gibiydi. Larkin’in faul sayısı artınca Efes’in kahramanlarından Simon her zamanki akılcı oyunuyla devreye girdi. Micic’in özgüvenli top kullanımı ve saha içi liderliğiyle Efes hücumu açıldı. Fiziksel temaslı yoğun kaos basketbolu ikinci yarıda da sürerken oyunun kontrolü yavaştan ataklarını arttıran ev sahibine geçti. Fenerbahçe’nin sertliği şuursuz hale gelip, takım faul sayıları artınca attığı giren Efes’in kaçışı hızlandı. Medcezir sürerken son çeyrekte topun onu doğru kullananı seveceği iyice belli oldu. Fenerbahçe telaşlı oynayıp demir döverken, aldıkları ribauntları sayıya dönüştüren Efes’in sıcak elleri farkı açarak maçı alıp kaçtılar.

Anadolu Efes 91-71 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
Anadolu Efes 91-71 Fenerbahçe Beko / Maç sonucu
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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