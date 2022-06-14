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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Çok istedi ve kazandı

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Basketbol

Fenerbahçe Beko gerçekten mükemmel bir oyunla lig şampiyonluğuna ulaştı.

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Deplasman fark etmez, bize her yer sarı lacivert” diyen Fenerbahçe Beko, itibarını geri kazanarak çok istediği lig kupasını mükemmel oynadığı gece sonunda aldı. Efes’in sayı makineleri Larkin ve Micic’in önceki maç benzeri 66 sayı atmasına mani olabilmek için sokak kavgasına benzer sertlikte, rakibi köpürtmeden yıldırma amacıyla, kırmızı görmüş Kadıköy boğası gibi başladı maça Fenerbahçe.

EFES’iN HÜCUMUNU TIKADILAR

Larkin-Micic ikilisini 20 sayıda tutunca istediğini aldı Djordjevic. Mezuniyet töreninde Anadolu’nun Efes’ini 3-1 süpürerek, giderayak (!) lig kupasını armağan etti taraftarına. Nereden inceyse oradan kopsun diye iyice gerdiler maçı. Fiziksel ve mental yorgunluğu bariz gözüken Efes’i rahat dış atış bulamasınlar diye yayın gerisine iterek pota altına sokmadılar. Topu ön sahaya getirene kadar yapılan baskı ev sahibinin hücumunu tıkadı. Gerilim altında kullanılan zorlama dış şutlar demir dövdü.

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ZOR OYUNU BOZDU

Anadolu Efes’in ellerinin ısınmasıyla birlikte Micic ve daha sonra ona katılan Pleiss’la ’bir sizden, bir bizden’e soktular maçı. Ama Fenerbahçe Guduric, Vesely, Melih ve 17 sayı atan gecenin adamı De Colo’yla geri püskürttü rakibini. Efes, 10 sayı geride girdiği son çeyrekte usanmayan isabet arayışıyla çemberin kendisini sevmesini bekledi durdu ama Fenerbahçe lig şampiyonluğunu çok istiyor olmanın semeresini alarak yılı kupayla kapadı.

DJORDJEViC 2. ŞANSI HAK ETTi

Girdiğimiz yaz aylarında ağustos böceği olmanın alemi yok. Karınca misali plan ve program yaparak , yani akıl yoluna geri dönerek, İtoudis kuş kondurmayacağına göre, ikinci şansı enseyi karartmadan bileğinin hakkıyla kazanan Djordjevic’le yola devam ederek, onun kararlarıyla yeniden yapılandırılacak bir takımla Fenerbahçe Beko güzel eski günlerine kavuşturmalı.

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Basketbol
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