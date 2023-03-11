Çifte galibiyet değerinde bir zafer

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Fenerbahçe Beko, ilk 4’te yer kapma gecesinde, ikili averajı da aldığı, çifte galibiyet değerinde bir maç kazandı Barcelona karşısında. Üçlük isabetlerle ve özgüvenli girdi Barça oyuna. İlk başta pota altında da etkili oldular. İtioudis bir türlü topu yönlendirecek oyuncuyu bulamazken, Jasikevicius farka koşan 5’ini yanına alarak krizden çıkmamıza yardım etti. Reaksiyonumuz her zaman ki gibi Wilbekin’den geldi. Dorsey henüz katkı vermekten uzak olunca iş Guduric’e düştü.

SATRANÇ OYNAR GiBi

Yükselen enerji ve savunma sertliğiyle başta 30 atan Barcelona’ya ikinci çeyrekte sadece 10 sayı vererek, ilk yarı bitmeden 17 sayı geriden gelip yakın takibe aldık maçı. Üçüncü çeyrekte ters eşleşmeleri seçip oralara yüklenerek Motley ve Booker’ın boyalı alanı fethetmeleriyle adeta satranç oynayarak son çeyreğe 5 sayı önde girdik. Düşük tempolu, göğüs göğüse maç sonu mücadelesinde yıldız pivotları Mirotic’in oyuna koyduğu ağırlık da keyfimizi kaçırmadı, gecemiz aydın oldu.

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ATAMAN RAKiBi HiÇ iZLEMEMiŞ

Anadolu Efes, koç Ergin Ataman’ın Maccabi’nin 2 gün önce Fenerbahçe’yi kapana kıstırdığı kombine alan savunmasını ve açık alan seven takım oluşunu hiç dikkate almamasının bedelini ağır ödedi. Oyuna hızlı giren Maccabi, evindeymiş gibi yüksek yüzdeyle oynarken, Efes maça ortak olmak için gereken enerjiyi ortaya koyamadı. Hücumda bermutat yay dışından şut sallayarak 28 de 4’le demir dövünce maçı daha ilk yarıdan kurtarılamaz hale soktuk. İkinci yarıda cılız ataklar yaptık ama atı alan Üsküdar’ı geçmişti...