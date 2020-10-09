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Haber Giriş: 09.10.2020 - 06:28 | Son Güncelleme:

Çember Anadolu Efes'i sevmedi

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Çember Anadolu Efes'i sevmedi
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S(a)hane Larkin, kazandıran yarısı Efes’in. Sahadaki ise takımın tekleyen diğer yarısı. Barthel’in yokluğu da F.Bahçe’nin pota altı yumuşak karnıydı.

Ataman, maç öncesi “Burası Türkiye, ben F.Bahçe’de çalışmam!” dedim demedim polemiği ve olmayan seyirciye kızgınlığından bahsedip, ortamı gerdi.

Ulanovas başlangıç üçlükleriyle, Nando’yu hapseden Doğuş’la dört kişilik hücum eden Efes’e atak üstünlüğü sağladıysa da Simon ev sahibi dengesini kurdu. Skor ortada gidip gelirken Doğuş olmayınca nefes alan Nando 10- 0’lık seriyle 2. çeyreği F.Bahçe’ye çevirdi.

Bütün ribauntları F.Bahçe alınca Ataman atarak kazanmayı tercih ederek bütün nişancılara ‘ya tutarsa’ mantığıyla yol verdi.

Ancak kime direksiyon verdiyse verim alamayan Ataman’ın ekibini çember sevmeyince set oynayan F.Bahçe küçük farkını son çeyreğe kadar korudu. Top kayıpları yordu ama bunu isabetle kapattı F.Bahçe. Son çeyrekte ufak farkını cebinde tutan misafir takım, baskıya pabuç bırakmadan maçı kazandı. 80 topun %30’unu kullanan De Colo ve Brown ikilisinin topa iyi yön vermeleri Kokoskov’un arzuladığı enerjiyi getirdi. Kokoskov önemli bir sınavı başarıyla geçti.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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