Çember Anadolu Efes'i sevmedi

Ataman, maç öncesi “Burası Türkiye, ben F.Bahçe’de çalışmam!” dedim demedim polemiği ve olmayan seyirciye kızgınlığından bahsedip, ortamı gerdi.

Ulanovas başlangıç üçlükleriyle, Nando’yu hapseden Doğuş’la dört kişilik hücum eden Efes’e atak üstünlüğü sağladıysa da Simon ev sahibi dengesini kurdu. Skor ortada gidip gelirken Doğuş olmayınca nefes alan Nando 10- 0’lık seriyle 2. çeyreği F.Bahçe’ye çevirdi.

Bütün ribauntları F.Bahçe alınca Ataman atarak kazanmayı tercih ederek bütün nişancılara ‘ya tutarsa’ mantığıyla yol verdi.

Ancak kime direksiyon verdiyse verim alamayan Ataman’ın ekibini çember sevmeyince set oynayan F.Bahçe küçük farkını son çeyreğe kadar korudu. Top kayıpları yordu ama bunu isabetle kapattı F.Bahçe. Son çeyrekte ufak farkını cebinde tutan misafir takım, baskıya pabuç bırakmadan maçı kazandı. 80 topun %30’unu kullanan De Colo ve Brown ikilisinin topa iyi yön vermeleri Kokoskov’un arzuladığı enerjiyi getirdi. Kokoskov önemli bir sınavı başarıyla geçti.