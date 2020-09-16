Caner dışında kimse yeni icat çıkarmamış!

Otlağa dönmüş, bakımsız kalmış çimlerde, olağan şüpheliler ne alemde diye baktım ve basket-bolsuzluktan futbol yazdım! Belli, futbola susamışlar ama teknik içerikte değişen pek bir şey yok. Caner Erkin’in şandel ekleyerek mükemmelleştirdiği asist ortaları dışında, kimse yeni icat çıkarmamış! Tek fark seyirci katkısı yok ama baskısı da olmadığından olumlu bence. Örneğin Belhanda kendini ilk defa sahasındaymış gibi hissetti. Arda homurtusuz atlattı sahneye çıkışını. Şimdi gelelim olağan şüphelilerin fotoğrafına...

Başkan ali koç büyük vizyonuyla, sonunda Fenerbahçe’yi fabrika ayarlarına geri döndürmüş, ‘Bulut’suzluk Özlemi’ni gidermiş. Koy sola Caner Erkin’i, sağa da Gökhan Gönül’ü; sen sağ ben selamet. Genel menajer Emre Belözoğlu, yardımcı antrenör de Volkan Demirel olunca ‘aziz Yıldırım şampiyonluk ruhu çağırma ayini’ne dönüşmüş yeni Fenerbahçe. Mütekaitler mangası komuta merkezinde başarılı olur mu? Ezeli rakibi aslanın kuyruğunu tramvay çiğnemişken neden olmasın!

GERÇEK SINAV BAŞAKŞEHiR

Kent’leşme sürecinde Muhtar seçer gibi Mustafa Cengiz’in yerine başkan seçme kulislerine dalmış Galatasaray bir hayli karışık. İlk maç; Arda Turan’ın ağabeylik katkısının hiç de azımsanacak bir şey olmadığını gösterdi.. Neredeyse tamamı orta saha top hakimiyeti

yüksek oyunculardan oluşan takım için çok önemli olan pas sıklığı ve debisi artmış. Anlaşılan Arda ‘Barça tiki takasını’ çok iyi anlatmış kampta. Gerçek sınavları bu hafta Hatayspor darbeli son şampiyon Başakşehir karşısında olacak.

TARiHi FARK OLABiLiRDi

Trabzonspor, gol yiyene kadar hapis tavlası oynayarak Beşiktaş’ı ablukaya aldı. Ancak beyni sosa ve novak’ı Fenerbahçe’ye kaptıran, sörloth’u çaldıran Trabzon, takviye transferleri trondsen ve Marlon da sakatlanınca dinginliğini tamamen kaybetmiş, savunması kevgir hücumu pozisyon üretemez bir şekildeydi. Beşiktaş üzerlerine gitse tarihi fark çıkarırdı.