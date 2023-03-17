Can yakan yenilgiler gecemizi kararttı

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Play-off kapısında mutlaka kazanma maçları oynayan iki takımdan Anadolu Efes, İstanbul’da Partizan karşısında iyi başlayıp felaket oynayıp kaybettikten 2 saat sonra Fenerbahçe Beko, Valencia’ya son saniyede mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerin geçmiş başarılarında büyük rol oynayan Marko Guduric Play-off için oynayan Valencia karşısında geceyi kurtaramadı. Valencia baştan kazanma güdüsü ve kararlılığını koydu maça. Taylor Dorsey geldiğinden beri en iyi oyununu oynamaya ve üçlükleri sıralamaya başlayınca oyunda dengeyi kurduk. Kısa oyuncu bilek hassasiyetiyle oynayan Dubljevic skorlarını sürüklerken çok top kaybetmemize rağmen ilk yarıda yakın takipte kaldık. Ters eşleşmeleri değerlendirerek pota altını da olumlu olumlu kullandık. Karşılıklı hatalar ve yakalanan serilerle ortada giden maçı, Calathes bekleneni veremeyince son saniye hatalarıyla kaybettik.

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EFES PES ETMİŞ GİBİ

Dış şutlarla maç kazanmayı tarz edinmiş Anadolu Efes geri kalan fikstürün en önemli maçında direkt rakibi Partizan karşısında iyi başlamasına rağmen sonunu getiremedi. Yıldız oyunculara oyunu dar rotasyonla yönlendirme serbestisi vererek yay gerisinden şut atmayı seven, uzunlu kısalı oyuncularının performanslarına dayalı hücum basketboluyla Ergin Ataman’ın ‘atarsan ne âlâ sokamazsan muamma’ tarzı iflas etti. Akışkanlığı olmayan tekdüze statik hücum anlayışsızlığıyla yay dışından şut sıkmakla maç kazanılmıyor. Efes’in işi matematiksel olarak mucizelere kaldı.