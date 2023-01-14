Bunlarla gel, alkışlayalım

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Koç Ergin Ataman’ın fırdöndü ya da rulet çevirir gibi basketbol/ şans oyunu oynattığı ve kaybettiği son iki deplasman karşılaşmasını izlemiştik. Uzunlar dahil herkes her maçta olduğu gibi yayın gerisinden dış şut sıktılar, hücum ribaundundan geçtim havuza düşen topu alacak adam yoktu boyalı alanda...

Ancak işi ciddiye alan bambaşka bir Anadolu Efes vardı Barcelona karşısında. Eski güzel günlerdeki gibi bir performans sergilediler ve bunu skora da yansıttılar. Attık tuttuk, topu paylaşarak tumturaklı hücum ettik.

HER TOPUN KIYMETiNi BiLDiK

İyi savunmamız karşısında hücum kanalları oluşturamayan Saras Jasikevicius Anadolu Efes tsunamisini sonlandıracak savunmayı bulamadı ve bunun sonucunda ilk yarı Barcelona 28 sayıda kaldı. Basketbolun ‘sokarsan sayı kaçırırsan kaygı olur’ gerçeğini ikinci devrede de yaşadı Barça.

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Dingin oynadık, oyunu karambola sokup coşturmadık. Tempoda frene bastık. Her topun kıymetini bilerek iyi şut seçiminde ısrar ettik. Katalan temsilcisi Nikola Mirotic’i pota altına sokarak yüklendi ama sıcak ellerimizle mükemmel bir reaksiyon göstererek onları fazla yaklaştırmadık.

KIRMIZI GÖRMÜŞ BOĞA GiBiYDi

Sakatlık sonrası takımdaki yerini almaya başlayan Shane Larkin kırmızı görmüş boğa gibi eski günlerinden fragmanlar verirken 30’da 14 isabetle üçlük yağmuruna tuttuk. Ataman maç sonu krizlerini en iyi kısalarıyla iyi yönetince senenin ilk büyük galibiyetini aldık.