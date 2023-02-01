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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Bu taraftar daha ne yapsın koç?

#Fenerbahçe Beko#Dimitris Itoudis#Olympiakos

Fenerbahçe dün çok bezgin ve kırılgan oynadı.

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Koç Dimitris Itoudis “Onlar bizim, başkanımızın ve yönetimimizin yaratmaya çalıştığı hikayenin en önemli parçalarından biri” diyerek yana yakıla destek çağrısı yaparak taraftarı kapalı gişe salona çağırıyor ve fakat kimyasını bir türlü oturtamadığı takımı bermutat düşük enerjiyle baştan kara tırsık basketbol oynuyor... Çok önemli Peters ve Sloukas gibi son süpürücü, maç bitirme sihirbazı eksiklerine rağmen tüm kadroyu oyunun içinde sıcak tutan rotasyonlar yapan misafir takım oyuna ilk maçtaki gibi yüksek tempolu girdi ve tüm maçı da böyle sürdürdü. Onlar kendi sahalarında oynarmışçasına toplamda 17/29 (%59) isabetli üçlüklerle yağmur gibi sayı üretirken Fenerbahçe pasif kalınca 21 fark yaparak soyunma odasına gittiler.

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EVDE GiBi ATTILAR

İkinci yarıdaki Fenerbahçe’nin Guduric ve Melih’le ateşin altını yakarak maçı kurtarma çalışmalarına, oyunu boş vitese atarak reaksiyon verdi Olympiakos. Üstümüze fazla gelmeden akışı bize yarayacak, agresif oynamamıza imkan verecek kaos ortamına sokmadılar. Üçlük isabetleri de sürünce arayı kapatamadık. “Bu mudur peki?” diyecek olursanız... Bu kadro böyle bezgin ve kırılgan basketbol oynayarak sakalı baştan kaptırmamalı. Ancak enseyi karartmadan akşam yaşadığımız 20 farklık mahcubiyet havasından sıyrılıp cuma günü evimizdeki Alba Berlin maçını alarak play-off grubunda yerimize tutunmaya çalışalım.

#Fenerbahçe Beko#Dimitris Itoudis#Olympiakos
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