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HABERLERYazarlar Ünal Özüak Bu sayılmaz, Fenerbahçe çok eksikti
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Bu sayılmaz, Fenerbahçe çok eksikti

#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Eurobasket

F.Bahçe'nin her sezon koç dahil çok oyuncu değiştirmesine alışığız ama Anadolu Efes’in de başarıyı getiren çekirdeğe beş yeni oyuncu eklemesi, peş peşe üç kere Avrupa’nın en iyisi olma fantezilerinin ligimize izdüşümü.

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Ülkelerinin en iyi basketbol milli takımlarıyla Eurobasket’te hüsran yaşayan iki koçtan Itoudis’in eksikler nedeniyle eli çok zayıftı dün akşam.

Alameti farikası ‘Lider oyun kurucusu kadar başarılı olma’ tarzına ve şarap gibi yıllar içinde olgunlaştırdığı kadrosuna kavuşan Ataman muhatabına ayak bastı yenilgisini tattırıp sezonun ilk kupasını aldı. Akıllı transfer, geçen haftanın MVP’si Ante Zizic’in Anadolu Efes’in pota altı sıkıntısına derman olduğunu gözlemlediğimiz ilk dakikalardan itibaren Efes direksiyona geçti. Nick Calathes girerek Fenerbahçe adına rüzgârı dindirmeye çalıştı ama yanarak oyuna başlayan rakibinin gazını alamadılar ilk çeyrekte.

EFES YİNE EFES

F.Bahçe yayın gerisinden kullandığı atışlarda 17’de 2 (%11) ile başarılı olamayınca skor debisini yakalayamadı düşük skorda seyreden maç boyu. Bir ara adam değiştirmeli sert savunma yapıp 6 dakika sayı bulma komasına sokarak Anadolu Efes’in kopup kaçmasını engellediler. Ama oyuna yön veren Micic ve Beaubois mükemmel performanslarıyla devreye girip 19 farkla araya taşıdılar takımlarını.

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Fenerbahçe’nin savunma dozajını arttırarak Hayes özel çabasıyla maçı yakalayıp geri gelme çabası da maç sonunun efendisi deneyimli Efes karşısında sonuçsuz kaldı. Maç boyu dingin, enerjik ne yaptığını bilen bir takım görünümü sergileyen Anadolu Efes Clyburn ve M’Baye gibi cuk oturmuş transferleriyle, lig ve Avrupa macerasına hazır gözüktü. Fenerbahçe taraftarlarına, tarifsiz kederlere bürünmemeleri için, bu pilavın daha çok su kaldıracağını, eksiklerini giderince daha iyi olacaklarını hatırlatayım...

#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko#Eurobasket
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