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Bu pilav daha çok su kaldırır

#Anadolu Efes#Galatasaray#Basketbol

Efes, sert ve bilinçli savunmayla Aslan’ı koşturmadı ve kazandı.

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İlk maçta ‘Metro-Goldwyn-Mayer’in aslanı gibi kükreyip 18 tane üçlük atanı Galatasaray bu kez sustu diyerek hemen ‘bir günlük beylik’ diye yaftalamayın... Mesele ‘Galatasaray’ın mucizesinin yalan olması’ değil, Anadolu Efes’in şampiyon özüne dönmesinden ibarettir. Ergin Ataman geçen maç yetersiz bakiye veren kartı yerine, portföyünden 23 şampiyonluk kredili ‘zor oyunu bozar’ kartını çıkardı. En sert beşiyle maça başlayıp ‘koşturma’ kodunu girerek temaslı okuttu. Hem de ne temas! Savunma sertliği tavan yaptı. Kemik sesleri ekrana yansıdı. ‘Yayın gerisi bizden sorulur’ yapan, bilek gücüyle maç kırma gurusu Galatasaray, önceki maçı bıraktığı yerden devam ettirerek üçlük fırtınasını baştan 6’da 5’le estirdi. En sert beşiyle maça reaksiyon veren Anadolu Efes yangına erken müdahale etti.

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ASLAN’I KOŞTURACAKSIN

Galatasaray’ı koşturmayınca mitoloji kahramanı Herkül’ün saçını keserek gücünü elinden almış gibi oluyorsun. Ataman akıllı seçimle maçı sokaktan alıp, yarı sahada ‘sete set’e, oradan da rakip pota altına yıktı. Sürüm azalınca Saraylıların elleri soğudu, sihirlerini kaybederek çember dövdüler. Koşarken hidrolik destek alan ayaklar sabitleşince köreldi. İlk maçta koşarak 105 sayı atan Galatasaray’ın beş patları, sert ve bilinçli Anadolu Efes savunması karşısında tutukluk yapıp 74 sayıda kalınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Demek ki neymiş; Aslan koşmalıymış.

#Anadolu Efes#Galatasaray#Basketbol
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