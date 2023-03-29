Bu oyunun ve zaferin adı küllerinden doğmaktır

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Daha önceleri neredeydiniz dedirten muhteşem bir maç seyrettik. Maçtan öteye çifte şampiyonun onur mücadelesiydi. Bizimkilerin bir türlü beceremedikleri Shabazz Napier önemli transfer ivmesiyle son 9 maçının 8’ini kazanan ve fakat İstanbul’a önemli eksiklerle gelen Messina’lı Milano, sert savunmasıyla Efes’in top kullanım sayısını düşürerek, oyunu akışkan ve süratli yaptıkları yarı sahada sete sete dökmek istedi. Hesabı doğru ve fakat Efes geçen haftaki kırılgan takım değildi. Epeydir hasret kaldığımız, kazanmaya yoğunlaşmanın sağladığı motivasyonla, Larkin ve saz arkadaşlarının katkılarıyla 15 farklı önde gittik odaya. 32 sayıda kitlediğimiz Milano ikinci yarıda, sezona veda telaşıyla oyunu yangın yerine çevirerek arayı kapama harakirisine başvurdu.

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SAVUNMADA HiÇ GEVŞEMEDi

Savunma direncimizi gevşetmeyerek bu gürültüye pabuç bırakmadan, krize düşmeden kabuğu sertleşen savunma, kontrol altında tutulan ribaundlarla ve hücumda olgun top paylaşımlarıyla yüksek isabetle sağlanan 20 farkla son çeyreğe kapağı attık. Yüreklerinden gelen enerjiyi parkeye yansıtan Efes savaşçıları son çeyrekte oyundan düşme kısır döngüsünden, baştan ceplerine koydukları fark kredisini kullanarak, play-off umudunu ileriye taşıdılar