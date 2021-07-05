Bu milli takıma ağabey değil, koç lazımdı

Ersan İlyasova hariç yaş ortalaması 25 olan, 23 yaşın altında üç oyuncusu bulunan toy bir takım ve koçları onlardan deneyimsiz olunca son 30 yılın en zayıf Yunan takımına farklı yenilme tatsızlığını yaşadık. Üstelik neredeyse 10 eksikleri vardı.

Aslında biz 20 gün önce kaybetmiştik bu maçı... 14 Haziran’da Obradovic “sahalara dönmek istiyorum” der demez, Basketbol Federasyonu’na “Obradovic’i 4 maçlık olimpiyat vize paketi için, elimizdeki ‘olabileceğin en iyisi’ milli takımın başına getirelim” teklifi yaptım.

“Aziz Yıldırım’la cehenneme dahi giderim” diyen Usta herhalde kırmazdı ricamızı. Yunanistan’ın başındaki rick Pitino gibi bizim bankta, sahadaki her oyuncuyu en iyi tanıyan duayen ‘Obrakadabra’ olsa çok fark ettirirdi! Orhun Ene gibi son 5 dakikayı, maça sonuna kadar kene gibi yapışan iki guard Calathes ve sloukas’a karşı oyun kurucusuz oynayıp harakiri yaparak rakibin ekmeğine yağ sürmezdi.

DOST-AHBAP iŞi OLMAMALIYDI

Milli turnuvaların yarını yoktur. Anı yaşar, durumdan vaziyet çıkarır, fırsatları değerlendirsin. ‘Geleceğin milli takımını hazırlamak’ özürü büyük safsata.

Milli takımlar kulüplerin yetiştirdiği en yetenekli profesyonel oyunculardan hedef turnuvaya göre yapılan doğru seçimlerle oluşur. En iyiyi seçer ve onu başarıya götürecek en iyi koça teslim edersin. Federasyonun doğrusu budur. Dost-ahbap ilişkisi ötesine geçip, spot piyasada risk analizi yapan operatör mantığıyla, bu güzide kadroyu başarıya taşımalıydılar.

Kanada’da bu yüksek vasıflı takıma bir usta eli değse, kadro kapasitesine göre oyun sistemini belirleyecek, vadinin en profesyonel koçuyla başarı olurduk. Obra fikri çok mu uçuk geldi? Peki o zaman Kanada Milli Takımı’nın ve eş zamanlı Toronto Raptors’un koçu nick nurse örneği ortadayken bizim Euroleague şampiyonu, yılın koçu Ergin ataman neden aklınıza gelmedi? İstanbul’da oturuyordu bu tatsızlık yaşanırken.

Dostluk, ahbaplık ahitlerine vefa göstererek at değiştirmemek tamam, ama dereyi geçemeyince garson ‘kalksa da masayı temizlesek’ diye gözünün içine bakar adamın. Dünyanın seçkin 12 takımı arasına girip, olimpiyat katılım onurunu kaçırdıktan sonra ‘yarınların takımını yaratıyoruz’ demenin mantığı yok. Hiç de olmadı zaten.

Olan, güzelim takıma oldu.