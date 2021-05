Bu maçı kazanan şampiyon olur

Tabii ki beklentimiz Anadolu Efes’in geçen senenin yarım kalmış hikayesini tamamlayıp, şampiyonluğa yürümesi.

2019 finalinde olduğu gibi CSKA Moskova’nın Anadolu Efes’e üstün geleceği ve bu maçın da favorisi olduğu görüşünde birleşiyor otoriteler. Efes o yenilgiden bu yana Vasilije Micic ve Shane Larkin gibi ligin en iyi oyun kurucularınca yönlendirilen aynı çekirdek kadroyla gelirken, CSKA’da o yılın Final Four MVP’si Will Clyburn’un yanına Toko Shengelia ve İffe Lundberg katıldılar. İki takım da hücumun kralı. CSKA Moskova 84.4, Anadolu Efes 84.1 ortalama sayı atıyorlar. Bu da bize; normal top kullanım sayılarına ikinci şans toplarını da ekleyen, yani hücum ribaundlarını alıp ekstra sayıya çevirenin ‘koş koş at sürümden kazan’ maçını kazanan taraf olacağını net anlatıyor.

AKIL VERMEK GİBİ OLMASIN AMA...

Geçiş hücumlarıyla hızlı ucuz sayılar kovalayıp, yarı saha sete sete kalmamak lazım. Anadolu Efes’in değişken alan savunmalarına karşı hücumda sıkıntı yaşadığını sağır sultan biliyor. İtioudis’in eli armut devşirmiyor tabii ki, ritmimizi düşürüp işi yarı saha basketboluna yıkarak kombine alan savunmasıyla ve zaman zaman tam saha zone press yaparak hücumu kilitlemeye çalışacak. Bu durumda Ergin Ataman; takımı çepere dizip, ‘attı pattı’ yaptırmaktansa, en az üç set hücumdan ikisinde potaya penetre sonucu içerden içeri veya içerden dışarı uygun boş adama asistler yaptırırsa, CSKA yaptığına yapacağına pişman olur.

İstatistikler Efes’in kazandığı maçların savunmasında başladığını, CSKA’yı 80 sayının altında tutanın maç kazandığını söylüyor ama kulak asma sen sevgili Ataman. ‘CSKA’ya attırmayacağım’ diye hücum gücünden ödün verip dört kişilik hücumlar yapma. Oyun planı; onlardan fazla atmak olmalı. Hesap çok basit; maç hücum maçı. İsabetli atan, çemberin sevdiği taraf final oynayacak