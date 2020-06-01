Bu haksızlığa artık son verelim

Mehmet Arslan yazdı; futbol kendine çeki düzen vermeye çalışıyor: “TFF, Süper Lig’i 12 Haziran tarihinde başlatma kararıyla birlikte futbolda geleceğe yönelik hamleler şimdiden yapılmaya başladı. TFF Yönetim Kurulu yabancı oyuncu sayısı konusunda bir çalışma yapması için komite oluşturdu. TFF öncelikli olarak 2020-21 sezonundaki yabancı sayısının 12 ile sınırlandırılması görüşünde. Yani halen 14 olan yabancı oyuncu sayısı önümüzdeki sezon 2 eksilecek ve 12’ye düşecek.” Üstelik onlar bizim gibi erkenden havlu atıp dükkanı kapamadılar. Öncelikle basketbolumuza yapılan haksızlığı tartışma tahtası başına yazalım..

Türk Hava Yolları Euroleague ve Eurocup’ı düzenleyen ULEB, beklenmedik biçimde sezonu bitirdi. Avrupa basketbolunun iki dev organizasyonu iptal edildi. Şampiyonluğa çok yakın olan Anadolu Efes’in sahada kazanılmış haklarıyla, isim haklarına dünyanın parasını ödeyen Türk Hava Yolları’na çok ayıp oldu.

Bu kez kağıtları biz dağıtalım

“Bize bizden başka kimsenin faydası olmayacağı gerçeğinden hareketle” şartları biz belirleyelim. Akıntıya kapılıp, İspanyol’un Yunan’ın, Rus’un dümen suyunda sürüklenmekten kurtularak sürekli aleyhimize gelişen Avrupa basketbol formatına müdahale edelim. Değiştirelim. Biz baştan dağıtalım kâğıtları. Kendi evimizin önünü süpürürken aklıma gelenlerden bazıları: Sadece iki güçlü takımımız Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de, oranın şartlarının gerektirdiği kadar yabancı oyuncuyla oynaması ve THY’nin parasını içerde bizim basketbolumuzu kalkındırmaya harcaması. Pandemi sonrası astronomik bütçeler hayal olacağına göre bir taşla iki kuş vurarak hem bütçeleri hem de Milli Takım’ı kurtaralım. Kendi liglerimizi yabancı oyuncu konusunda fabrika ayarlarına döndürerek lejyonerleri makul sayılara indirelim. Sosyal mesafeye dikkat ederek basketbolun dinamiklerini harekete geçelim ve kafa kafaya vererek bir an evvel güzel yakın geleceğimizi şekillendirelim.