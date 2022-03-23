Bitirmesini bilen kazandı

Euroleague’in Rus takımlarını ihracı ve onlarla oynanan maçların sayılmaması kararının resmileşmesi sonunda ikinci sıradaki yerini kesinleştiren Real Madrid ve beşinci sırayı yakalayan Anadolu Efes’in play-off’ta birbirleriyle eşleşme ihtimali olduğundan dünkü maç çok önem kazanmıştı.

Üçlük isabet yoğunluğu iyice galibiyetlerini belirler oldu Efes’in... Son 15 galibiyetinde ortalama 12 üçlük atıp %42 isabet yüzdesi yakaladılar. Aldıkları 14 mağlubiyette ise bu ortalamalar 8 isabet ile %32’ye düştü. ‘At üçlüğü al maçı’ Efes’in gerçeği. Dün akşamda 11 üçlük atarak kazandık. Tavares ve Poirier’in boyalı alanı kararttığı akşamda dış şutlarla sonuç aramak akıllı seçimdi zaten.

MAÇ SONU BiZDEN SORULUR

Genelde yarı sahada set oynayan Pablo Laso dün akşam ters yapıp, ribaundlarla destekli koşarak oynamayı tercih etti ve bizde onun basketbolunu oynamaya mahkûm olduk. Micic de içeri girmekte ısrar edince Don Kişot gibi yel değirmenlerine saldırdık ve kalp kıran bloklar yedik üç çeyrek boyu. Adam değiştirme savunması yaparak rahat atış bulmamızı da engel oldular. Hücum tutukluğunu aşamazken, Tavares ile, kıvamını bir türlü bulamayan savunmamızın pota altına iyice yüklendiler. Kısalardan aradığımızı bulamazken Pleiss ve Moerman’ın üçlükleriyle oyunda kaldık. Real’in Heurtel ile oynadığı fazlar bize yaradı ve oyunu yakaladık. Yabusele ve Deck onların ayakta kalanı olurken Larkin ve Micic sıcak elleriyle oyuna dokunup Real’in elinden çekip aldılar.