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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Bir Anadolu Efes klasiği

#Anadolu Efes#Olympiakos#Euroleague

Bir ilk gerçekleşecek gibi gözüküyor. Düşünmesi bile güzel...

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Anadolu Efes şampiyonluklarını üçleme tırmanışını mükemmel Olympiakos galibiyetiyle sürdürdü. Tahtalara vuralım şanssızlıkların beli kırıldı.

Amath M’Baye’nin olmadığı akşamda Sasha Vezenkov’un karşısında Will Clyburn ve Achille Polonara sahanın iki tarafındaki mesailerini artırdı. Yıllardır bir arada oynadıklarından birbirine alışkın kapasiteli derin kadrosuyla, sabırla top dolaştırarak kontrollü basketbol oynamayı iyi bilen Olympiakos karşısında ‘Yüksek tempoyla koş koş at’ seven Anadolu Efes bir an önce maçı teslim alma telaşından hatalar ve top kayıpları yaparak kötü başladı müsabakaya. 10-0’lık olumsuz seriyi erken Ataman molası kabusa dönüşmeden kesti.

FALL'IN PANZEHİRİ ZICIC

Üçlük isabetlere rağmen kötü hücum ettiğimizden maçın içerisine ancak ikinci çeyrekte girebildik. Olympiakos’un belalısı Micic çok uzun süre etkisiz kalınca ilk yarıda rakipten skor liderliğini bir türlü alamadık. Anadolu Efes alışılmış “Geç de olsa güçlü uyanarak kazanma ivmesini yakalama’ karakterini gösterdiği üçüncü çeyrekte yakaladı maçı. Fall ile pota altımızı zorlayan rakibe Zizic panzehirini akıllı kullanarak üçer üçer sayan Will Clayburn ve Rodrigue Beaubois sıcak elleriyle reaksiyon verdi Efes. Micic’in de şahane üçlüklerle aramıza katılmasıyla, benzini biten Olympiakos’un yangınını sonlandırdık. İlk kez ve maçın sonunu belirleyecek şahane akışkan basketbol oynayıp öne geçerek, varını yoğunu ortaya koyan Olympiakos’u eli boş gönderdik İstanbul’dan..

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Anadolu Efes 82-71 Olympiakos (Maçın özeti)Anadolu Efes 82-71 Olympiakos (Maçın özeti)Haberi görüntüle
#Anadolu Efes#Olympiakos#Euroleague
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