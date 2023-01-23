Bilek güreşini Efes kazandı

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Karşısında, bir gün başkanı olmayı düşleyecek kadar gönül bağı olan Galatasaray, öte yanda ‘Euroleague’de şampiyonlukların üçleme hayalinde olduğu’ ve fakat bir türlü belini doğrultamayan kendi takımı.

Taraftarı Sinan Erdem’i doldurmuş ev sahibi, sezon boyunca kadro değişimi türbülansı yaşayan Galatasaray, Anadolu Efes’le eş adam değiştirmeli savunmayı tercih ederek ‘oldu olacak kırıldı nacak’ yaptı. Uzun beşle başlayarak oyun kurucu eksikliğini fiziksel üstünlüğüyle boyalı alana, smaçlar yaparak yüklendi Galatasaray koçu Pistiolis. Efes’in reaksiyonu bermutat yayın dışına dizilip bireysel çözüm arayışlarıyla ‘bileğe kuvvet’ oldu.

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GÖKSENiN FAZLA ZORLADI

El hak elleri de (toplamda 35’te15, %54) çok sıcaktı. Galatasaray değişik fazlarda kısalarak ‘koş koş at’ oynarken, çok top kaybederek Efes’i oyuna geri getirdi. Tahkim Kurulu kararıyla oynayan Dylan Ennis’in üçlükleriyle ‘bizim elimiz armut devşirmiyor’ dedi sarı kırmızılar.

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Larkin’in oyuna ağırlığını koyduğu son çeyreğe kadar maç 18 defa el değiştirerek, 57-57 ile kafa kafaya geldi. Bildik formuna kavuşmuş Larkin son sözü söylemek için isabet ve asist yeteneğini seferber etti. Giderek tükenen Galatasaray’da oyunun kaderini değiştirmek isteyen Göksenin’in fazla zorlamasıyla kontrol deneyimli Efes oyun kurucularına geçti. Onlar da Ataman’ın gecesini kurtardı.