Baskonia ve Alba’nın İstanbul gecesini kararttık

Bizimkilere ‘son 8’ için yaptığım rezervasyonunda sıkıntı yaşamadık. İstanbul gecelerini kararttık misafirlere.

Fenerbahçe Beko oyuna fizikli ve sert çift uzunlu 5’le başladı. Yaptıkları adam takipli alan savunmasına da hazırlıklıydık. Köşe boş şutlarını rahat bulduk. Barthel’in olmadığı akşamda Ahmet içeride, Vesely ampulde ikili yüklenmesiyle pota altında etkin olmak maçın akıllı seçimiydi. Baskonia kapasiteli oyuncu zenginliğini sahaya sürdü ama nafile. Fall katkısız kalırken Henry ve Dragic rakibi sırtlayarak kaçmamıza müsaade etmediler. Ancak giderek eski günlerini anımsatan basketbol oynayan Guduric ve Lorenzo Brown’ın kalp kırıcı üçlükleri Fenerbahçe’nin itici gücü oldu. “Beni de unutmayın” diyen Nando De Colo da katkılı oynamada takıma uyunca meşhur 75 sayı aşamama eşiğinde 27 farklı 96 sayıya sıçrama sağlandı. Kulüp tarihi 29 asist rekorunu kırarken Fenerbahçe ruhu coştu.

ONLAR YOLCU BiZ HANCI

Ergin Ataman tempolu oynayan ve uzun oyuncularıyla dış atış tehdidi olan tehlikeli bir takım olarak gördüğü, açık alanda koş koş oynayıp, kaçırmaya aldırmadan şut atıp kaçan ribaundları kovalayan Alba Berlin’in gazını baştan alamadı. Çember bizi sevmeye başlayınca üçlükler başladı ama bir ara evimizde gereksiz yere oyundan düştük.

Doğuş’u oynatacağım zorlaması skor önderliğini 12 farkla rakibe verdi. Geride gittiği odadan şahin döndü Efes. Larkin-Duston ikilileriyle yakalanan atak serisi Efes’i oynaması gereken basketbola ve beraberliğe kavuşturdu. Efes vitesi yukarı alınca geceleri kazasız atlatıyor basketbolu da zevk veriyor.

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