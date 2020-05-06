Basketbolun 'iyi ki'leri

Olup biteni olumlamak için sık sık ‘iyi ki varsın’ deriz. Karabasan gibi üzerimize çöken virüslü günlerde, yerimizde patinaj yaparken, geçmişte günlerimize renk kattığı ve yarınımıza umut verdiği için basketbola teşekkür etmeliyiz. ‘Thanksgiving’ (şükran günü) bir Amerikan adetidir, hindiye ‘Turkey’ dediklerinden bizi bozar ama en nihayetinde basketbol da Amerikan icadı olduğuna göre güzelleme yapmakla, Müslüman mahallesinde salyangoz satmış olmayız. ‘Ala turca şükran günü’müzde basketbolun ‘iyi ki’lerine göz atalım...

İyİ ki, mezhepsiz, ruhban sınıfına bağlı olmayan küresel bir Hristiyan hareketi olan YMCA (Genç Hristiyan Erkekler Birliği) dershanesi pastörü Dr. James Naismith 1891 yılında basketbolu icat etmiş. · İyİ ki, grup aktiviteleri ve vatandaşlık kursları aracılığıyla Hristiyan kimliğinin geliştirilmesi yolunda çalışmalar yapan YMCA misyonerleri oyunu Avrupa’ya taşımışlar.

İyİ ki, Tarsus Amerikan ve Robert Kolej salonlarında oynanan basketbol ile tanışmış ve giderek ülkenin ikinci büyük takım sporu haline getirmişiz. İyİ ki, rahmetli Osman Solakoğlu cengaverleri 1981’de altın devrini yaşatmışlar ve 12 Dev Adam 2001’de basketbola ülkenin gönlünde taht kurdurmuş.

NBA, SiYAHLARI SOKAKTAN KURTARDI

NAISMITH’in resmi diyebileceğimiz basketbolu, Amerikan üniversite ve liselerinde yuvalanır ve prestij sporu olarak oynanırken, uyuşturucu ve kumarın yaygın olduğu arka sokakların siyahi çocukları da düzgün ve iyi hayat simidi olarak bu spora yöneldiler. Kolejlere giremediklerinden NBA çatısına sığındılar. 1949’da son şeklini alan Ulusal Basketbol Ligi NBA, dünyanın basketbol nabzının attığı yerdir. Spordan daha ziyade gösteridir ve fakat oyun estetiği yönünden Avrupa ve bizde oynanan kolej basketboluna model olmuştur. İlk kez 1987’de TRT’de anlattım NBA maçlarını. ‘Beyaz Gölge’ dizisiyle takviye ettiğimiz paketle basketbolumuzun sıçramasına altlık yapmıştık. NBA basketbolseverlere temaşa zevki verirken Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Euroleague zirvesine taşıdılar bayrağımızı. Teşekkürler basketbol, iyi ki varsın.