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Basketbolun efendisi!

#Fenerbahçe Beko#Basketbol Süper Ligi#Sarunas Jasikevicius

Sarı - lacivertli kulüp potaya yaptığı yatırımların karşılığını hak ederek aldı.

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Her şeyde olduğu gibi basketbolda da tesadüfe yer yok. Profesyonel basketbolun gerçeği bir kez daha gözler önüne serildi... Başarı, bütçeyle doğru orantılı olarak geliyor. Saadet gibi şampiyonluk da kıt kanaat sağlanamıyor. Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonluğundan sonra Süper Lig şampiyonluğunu da doğru finansal yatırımının karşılığını alarak bileğinin hakkıyla kazandı.

İkili oyunlar sonrasında oluşan hücumlara karşı yapılan üç sayı savunmalarının etkinliğinin neticeyi belirlediği bir maç daha izledik. İlk 4 dakikayı sayısız geçen Fenerbahçe, bu süreçte 13-0’lık seri yakalayan Beşiktaş’a daha sonra 9-0’lık bir seriyle reaksiyon vererek oyuna ortak oldu.

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NE KADAR EKMEK O KADAR KÖFTE

Melli'nin jeneriklik üçlüğüyle birinci periyodu 21-18 önde kapatan sarı lacivertliler, üstünlüğünü maç sonuna dek bırakmadı. Beşiktaş, yıldız oyuncularının kapasitelerini zorladığı maçta güçlü rakibine ancak ilk 20 dakika dayanabildi. Eşyanın tabiatına uygun olarak ikinci yarıda kenardan katkı alamayan ve uzun süre oyunda kalan kemik rotasyonu yorulan siyah beyazlıların dayanıklılığı sonlandı. Fenerbahçe de rakibinin bu dezavantajını iyi değerlendirip sayı farkını açtı.

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UNUTULMAZ BiR VEDA ŞÖLENi

Sarı - lacivertlilerde Hayes-Davis ile Baldwin, sezonun genelinde ortaya koydukları performansa yakışır bir oyun sergilerken, Türk oyuncularından Metecan Birsen’den yüksek verim aldı.

Gecenin sonunda Fenerbahçe sezonun üçüncü kupasını da kaldırırken, takımla son maçlarına çıkan Marco Guduric ve genel menajer Maurizio Gherardini’nin vedalarını unutulmaz bir şölene çevirdi.

#Fenerbahçe Beko#Basketbol Süper Ligi#Sarunas Jasikevicius
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