Basketbolumuz büyüyor

Dün, kazanmaktan öteye kazanıma şahit oldum. 37 yıllık dejavu yaşadım. Rakip İsveç. Yer Linköping / Norveç. Yıl 1984. 80-77 yendiğimiz İsveç gene bugünkü gibi Amerikan kolej basketbolunu model almış; yoğun atletik fizik, az teknikle oynuyor. Aydan Siyavuş’un bulup yetiştirdiği Efe Aydan, Mehmet Dövüşken ve Emir Turam o zamana kadarki basketbolumuzun uzun yoksunluğuna son veren altın pivotlar. Kulüplerde geçen onca sene çember altını yabancı pivotlara bıraktığımız kuraklıktan sonra hasretini çektiğimiz ‘uzun genç oyunculara’ yeniden kavuştuğumuzu gördüm, mutlu oldum. İçerde dışarıda oynayabilen hassas elli pivotlar Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Samet Geyik ve kendilerini her geçen gün geliştiren Sertaç Şanlı ile Metecan Birsen, milli takımı 12 Dev Adam günleri ayarlarına döndürecek umudu veriyorlar.

DENEYiMSiZ GENÇ YÜREKLER

2022 Avrupa Şampiyonası’na katılımayı başardıkları için “Devleşiyorlar” demiyorum, alkışımın tamamı yakın dönem 12 Dev Adam emeklisi yıldız basketbolculardan kurulu federasyonun, Shane Larkin pilotajında gençleri deneyimlilerle harmanlayarak, cesaretle büyük dönüşümü başlatmış olmasına. Böyle maç oynama eksikliğimizin sebep olduğu isabet bulamayarak çember dövme krizlerinden, bir başka 18’lik gencimiz Şehmuz Hazer turnike smaçlarıyla ve Buğrahan Tuncer de maç kazandıran yüksek isabetiyle çekip çıkardılar takımı.

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