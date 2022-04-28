Basketbolsever Bahçeşehir şampiyon

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Başarıya adanmışlar, hedefe kitlenmişler. İngilizce’deki ‘afficianado’ kelimesinin karşılığı ‘meraklı’ tam ifadesini buluyor Bahçeşehir Koleji ve onu yönetip sürdürülebilir biçimde basketbolun doğrularına yönlendirenlerde. Sevgiyle yaklaştıklarından tuttukları altın oluyor. Algoritma/akış planını baştan doğru oturtmuşlar, hedeflerine basamaklı kupaları almayı koyarak, etrafında camia oluşturan kolej takımı olma yolunda sabırla ilerliyorlar. Roma’da Romalı gibi davrandılar, her ligin gerektirdiği kadar basketbol oynayarak ülke basketbolunun başatlarından biri olma eşiğine geldiler.

İŞ BİLENİN KILIÇ KUŞANANIN

Maça gelince; Reggio Emilia asist uzmanı kurt Cinciarini’nin bildik saha içi yönlendirmesiyle başladı oyuna. Alan savunmalarına karşı Oğuz’la içerden eski usul yüklendik. Jones ve Smith peş peşe üçleyerek sıcak ellerini konuşturunca, baskılayarak rakibi 14 farkla dağıttık ilk çeyrekte. Ancak tıpkı ilk maçtaki gibi inanılmaz telaş yaptık. Kenar yönetim girdi-çıktı oyuncu değiştirmelerle takımı kurcalayarak ritmi bozdu. Akıllı oynamayı bırakmamız sonucu zorlama dış atışlarımızda kaçınca Reggio 19-0’la oyunu yakaladı. Pota altına Tarık Black’i sokunca çemberi dar ettik onlara. Savunmadan beslenerek hızlı hücum akışkanlığını sağladık. Geçmek bilmeyen son 10 dakikada alan savunmalarını eski okul yüklemelerle deldik. Dekker üçlük ve smaçlarla süsledi final dakikalarını. Akıl tutulmasını aşıp bir kupadan fazlasını kazandık. Teşekkürler, basketbolumuza renk kattın Bahçeşehir.