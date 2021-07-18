Basketbol özelleşerek güzelleşir

Futbolun dört büyüğünün başkanları geçtiğimiz günlerde bir televizyonda Kulüpler Birliği Vakfı olarak kulüplerin kendi liglerine sahip çıkması gerektiğini anlatırken, Ali Koç bu konuda 10 yıl geç kalındığını söyleyince gözlerimin önünden basketbolun 20 yıllık kaybı geçti.

‘Davulun kulüplerin sırtında, tokmağın ise federasyonun elinde olması hastalıklı hali’ basketbolda 20 yıldır kanayan yaradır. Yeniden yapılanmanın halledilmesi gereken en önemli konusudur. 1991 yılında Avrupa’da profesyonel basketbol liglerinin koordinesini ve gelişmesini sağlamak amacıyla, İtalya, İspanya ve Fransa liglerinin önderliğinde, ULEB (Avrupa Basketbol Ligleri Birliği) kuruldu.1996 yılında Yunanistan ve Portekiz basketbol federasyonları da birliğe dahil oldu. Bugün ULEB’e üye ulusal federasyon sayısı, biz hariç 49’a ulaştı.

DERT DE DERMANDA AYNI

Profesyonel olmasına karşın geliri az, gideri çok basketbol şubesinin üzerine FiBA bağlantılı TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) karabasan gibi çöker. Kulüplerin elinden aldığı feragatname ile basketbol liglerine ait naklen yayın, sponsor, isim hakkı vb. tüm gelirlerin yanı sıra lige katılım ve oyuncu transferlerinden harçların tamamı TBF’ye gider.

Kulüpler seyahat, salon kiralama vb. tüm masraflarını kendileri karşılar. Tabii bu eksi bakiye verme durumunda şube kulübe yük olduğundan Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi cebinden harcayan kulüpler dışında, her sene taşıma suyla değirmen döndüren en az iki takım kepenk kapatır.

Sözümona özerklik ile konuyu yıllardır çözemedik. Milli takımların durumu ortada. Çözüm; Gordion düğümünü tam ortadan keseceksin... TKBL (Türkiye Kulüpler Basketbol Ligi) kurarak, geliri gideri kendine ait şirket yapılanması oluşturulmalı. Marka ticari değerini kendileri artırırlar. Oyuncu ve hakemlerini kendileri yetiştirirler.

SAHAYA AiT ŞEYLER SAHADA KALIR

Bu yapılanma kabul edilip hayata geçerse Basketbol Federasyonu da, kuruluş amacında belirtildiği gibi, sadece milli takımlardan ve maçların netice tesciliyle sorumlu, bir nevi noter olarak kamu görevini yapar. Aklın yolu birdir. Yıllar içinde profesyonelliğin içine çekilmiş, amatör olması gereken federasyonlar, prestij kaybına uğrayacaklarından, bu sporda devrim niteliğindeki radikal değişiklikleri, kendiliklerinden yapmazlar. Spor Bakanlığı’nın konuya el atması gerek.

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