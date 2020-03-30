Basketbol okulları artık evlere girdi

ÇARE üretmekte fast break atmayı seven basketbolcular eli böğründe oturmak istemediler. Salgın nedeniyle büyük ihtimalle hazirana kadar spor salonlarına girilemeyecek olunmasının bilinciyle, Milli Eğitim Bakanlığı’nın evde eğitim programlarına koşut olarak basketbola yeni başlayanlar ve miniklere yönelik #EvdeKalBasketOyna adlı görüntülü konferans eğitim programını geliştirdiler.

Çocukların evde sıkılmalarını ve ekran başında oturup kalmalarını önleyecek çareler aramada tıpkı basketbolun mucidi Dr. James Naismith gibi yaratıcı olmaya çalışıyorlar. Malum asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliği olan Naismith, kış aylarında kapalı spor salonlarında İsveç’in cimnastiği yapmaktan başka çaresi olmayan beyzbol ve Amerikan futbolu oyuncusu sporcular için, karşılıklı iki duvara şeftali sepetleri (basket) asarak topu (ball) buralara sokma oyununu (basketball) icat etmişti.

Olağanüstü günler yaşamakta olduğumuzdan bizim basketbolsever koçlarımız da sokak oyunu, salon sporunu sanal ortama taşıyıp, ekrana sığdırmaya çalışıyorlar. Görüntülü konuşma imkanı sağlayan ve cep telefonu, tablet ve diğer bilgisayarlara yüklenebilen ‘Zoom’ adlı ‘ücretsiz’ aplikasyonun kullanıldığı bu programla, mevcut basketbol okulları konseptini evden eğitime uyarladılar. Şüpheniz olmasın çok ilgi görecektir bu uygulama. 80’li yıllarda tek kanal TRT’de ODTÜ Yıldız Takımı oyuncularının katılımıyla basketbol temel hareketleri eğitim programı yapmıştım. Çok güzel tepkiler almıştık.

BASKETBOLU SEViYORUZ

Darüşşafaka Basketbol Okulları Beşiktaş şubesinin program paketi; haftada 6 gün temel hareketler/fundamental anlatmanın yanı sıra; konularının ünlülerince sunulan haftada 3 gün kuvvet antrenmanları, 2 gün sporcu beslenmesi, uzmanından beslenme üzerine online dersler, haftada 1 gün hakemlerden maç yönetimi ve sporcu-hakem diyalogları ile ilgili dersler ve yine haftada 1 gün tanınmış koçlardan antrenör-sporcu ilişkisi nasıl olmalıdır konusunda sohbetleri içeriyor. Sinema ve tiyatro oyuncularının sahada özgüven konulu sohbetlerinin de yer alacağı bu programla ‘bir taşla birkaç kuş vurmak’ amaçlanıyor. Basketbola dair her konuda farkındalık yaratılacak. Bu yöntemle basketbolsever çocuklara, açık alanda topa kavuşacakları güzel günler gelene kadar oyunun temel kavramları öğretilmiş olacak. Şimdilik sivil inisiyatifle, tabiri caizse dar alanda kısa paslaşmalar şeklinde, evde, cepte ortalama 10 kişinin canlı bağlanacağı bir online basketbol eğitimiyle sınırlı bir çerçevede geliştirilen sisteme kurumsal omuz vermeler gerçekleşirse pota için çok faydalı bir çalışma olacak. Marazdan iyilik doğmuş olur böylece.