Başarmayı iste senin de olsun!

Moda’da amatörce başlayıp profesyonel şampiyonluğa uzanan istikrarlı azmin öyküsü bu. Önceki maçta ilk yarıda attığı 40 sayı kadar fark yiyen Fenerbahçe aynı utancı yaşamamak ve seri avantajını geri almak hırsıyla baştan sert bilek güreşine girdi Anadolu Efes’le. Fenerbahçe amacına ulaşıp geri adım attıramadı rakibine. Efes makine düzeninde fazla kullanım sürümünden sağladığı şık (Toplamda 28’de 12, yüzde 43) üçlükler ve potaya gidişlerle bezediği ezberlediğimiz basketbolunu oynarken savunmada da dirençliydi.

KARŞILAŞMANIN SONU BİLDİĞİMİZ GİBİ...

Bu kez 41-37 biten ilk yarıdan sonra, 3. çeyrek kâbus yaşamamaya ekstra özen göstererek, geri adım atmadan, Melih üçlükleriyle ve potaya dalışlarla maçta kafa kafaya kaldı Fenerbahçe. Ancak Singleton-Melih gerilimi ve diskalifiyeler sonrası son 3.27’de Efes sinirsel gerilimde takım olarak sakin kalarak bu kez 22 farkla 2-0 yaptı seriyi. Tarihe karışan futbolun büyükleri ezeli rekabetinden sonra Avrupa’nın zirvesindeki Anadolu Efes-Fenerbahçe rekabeti sürdürebilir kalmalı. İş, maçı heyecanla izleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a düşüyor. Futbol benzeri bir operasyonu da basketbol şubesine de çekmesi gerekiyor herhalde.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...