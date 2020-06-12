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Haber Giriş: 12.06.2020 - 06:29,Son Güncelleme:

Ayrılık kardeşliği: Panathinaikos ve Galatasaray

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak

Hep söylerim; Panathinaikos, komşunun Galatasaray’ıdır. Geçen gün, kulübü satılığa çıkardığı için fanatik taraftarlarının evine saldırdığı kulüp patronu Dimitris Giannakopoulos bu kez de EuroLeague ile 10 milyon Euro’luk bir çıkış şartıyla hala 10 yıllık bir sözleşme altında olmasına rağmen, takımının FIBA Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) oynamak isteğini açıkladı.

Dimitris, kemikleşen ULEB-FIBA çekişmesinde FIBA’dan yana olmakta kendince haklı. Euroulegue ve onun CEO’su Jordi Bertomeu ile yıllardır papaz. Ceza üzerine ceza yağdırıyorlar çılgın adama. Peki ama bizimkilere ne oluyor?.. Kan mı soy mu çeker bilinmez, uzun yıllardır EuroLeague organizasyonlarında yer alan Galatasaray da yeni sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğini açıkladı.

ÇIKMAZ SOKAĞA GİRDİLER

ULEB ile FIBA kedi köpek gibi didişiyor. Bertomeu, “Onlarla savaş halinde değiliz, sadece farklı model anlayışlarına sahibiz. 4-5 yıl önce FIBA, EuroLeague’i kontrol altına almaya çalıştı ama başaramadı” derken, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise, ‘Panathinaikos ve Galatasaray’ın teveccühlerinin son dört yılda yoktan var etmeye çabaladıkları ligi üst düzeye ulaştığının göstergesi olduğu’ görüşünde.

Olayın özü şu; FIBA Avrupa kulüplerinin ticari gelirlerinin peşine düşerek üstüne vazife olmadığı halde kulüpler arası bir lig kurdu. Milli maçları da hafta içi pencerelere alarak kulüpleri sabote ediyor. Pirus Savaşı gibi kazananı olmayacak bu savaşta Galatasaray’ın çılgın komşuya uyması bir avuç Euro için olsa gerek. İşler iyice İtalyan Spagetti Western’lerine döndü.

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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