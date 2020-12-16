Avrupa’da işler iyi gitmiyor

Şans eşiği ‘80 sayı üstüne çıkınca kazanmak ve 80 sayının üstünde kaybetmek’ olan Anadolu Efes, ligin en yüksek skor (ortalama 83) üreten ve en çok hücum ribaundu alan takımı CSKA Moskova karşısında bütün maçı tutuk, başı önünde oynadı. Skoru kaptırdıktan sonra çok kaçırmamıza rağmen Simon pilotajında ikili oyunlarla bir süre oyunda kaldık ama ikinci yarıdan sonra ev sahibi kaçtı gitti.

Formunun uzağında olan Larkin katkı vermek için zorlayıp başaramayınca oyun kurmayı da unutuyor ve oyundan düşüyor Efes. 11 sayı, 5 ribaund, 10 asist üreten Mike James düelloyu kazanan taraf olurken, takımını 35 sayılık farka taşıdı. Diğer tarafta Larkin 4 sayı, 1 ribaund, 2 asistte kaldı.

FENERBAHÇE’DE HERKES AYRI SAZDAN ÇALIYOR!

Savunmasız NBA gösteri basketbolundan gelme Igor Kokoskov maç kazanacak sistemi oturtamadığından, onca keskin nişancısına rağmen ligin en az sayı atan ve maç başı 40’la en fazla ribaund veren Fenerbahçe, yüzde 42 üçlük isabetiyle lig lideri ve 82.5 sayıyla lig ikincisi olan Armani Milano karşısında geceyi lehimize çeviremeyecek kadar dağınıktı.

Bireysel beceriye endeksli Fenerbahçe, yıldızı Vesely de olmayınca, sahada eline beş benzemez gelmiş kumarbaza dönüyor! Herkes ayrı sazdan çalıyor, ortaya çıkan ise tam bir kakofoni.

Futboldaki gibi bire bir adam eksiltmeye dayalı bir düzen Fenerbahçe’ninki. Rotasyon türbülansı ile beşer beşer oyuncu değiştirince ne ritim kalıyor ne de uyum.

Ettore Messina’nın Milano’su, koç farkıyla önüne kattı bizi ve aldı götürdü maçı. Yazımızın başında bahsettiğimiz düelloculardan De Colo 12 sayısının yanına 2 ribaund, 2 asist ekleyebilirken, Delaney 7 sayı, 1 ribaund, 4 asist üretti.

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