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Haber Giriş: 13.10.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Avrupa’da çifte üzüntü akşamı

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Avrupa’da çifte üzüntü akşamı

Euroleague’de tadımız yok...

Euroleague’e iyi başlamayan takımlarımız Fenerbahçe ve Anadolu Efes çok kötü oynadıkları maçlar sonunda deplasmanda gönül kırıcı mağlubiyetler alarak çok üzdüler taraftarlarını... Nerdeyse tüm uzunların sakat olduğu Alba Berlin-F.Bahçe maçında oyun kurucular Sikma ve Vesely’nin kapışmasında sınıfı Sikma geçti maalesef.

NEFESiMiZ KESiLDi

Alba alan ve kombi savunmalar yaparak, seyirci yoğunluğu sayesinde kendini evinde hisseden Fenerbahçe’yi sayı kısırlığına sokarak farkın açılmasına izin vermedi. Bizim nefesimiz kesilince 2.yarıda iyice havaya gire Alba 11-0’lık seriyle dengemizi iyice bozdu. Son çeyrekte bizim kaybettiğimiz güveni onlar yakalayınca başımız önde çıktık sahadan.

Fenerbahçe Beko, ALBA Berline farklı kaybetti
Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e farklı kaybetti

Real Madrid ve CSKA yenilgilerinden sonra üçlemekten korkarak, yoğurdu üfleyerek yiyen Efes, kalite uzunlarıyla sete set kaldığı takdirde boyalı alan üstünlüğü olduğunu bildiği ASVEL önünde başlangıç baskısıyla, oyun ritmi ve süratini yüksek tuttu... Simon olmayınca forvette güç eksikliği yaşadık.

ÇOK TOP KAYBI YAPTIK

Ünlü Parker ailesinin takımı ASVEL; atletik uzunları Fall, Osetkowski, Antetokounmpo, James Gist’le ve çembere gitmeyi seven kısaları Jones ve Okobo’yla uzun süre takip ettikten sonra vurdu geçti. Maç sonunda top kaybını 20’ye çıkaran son şampiyon A.Efes’in korktuğu başına geldi.

Anadolu Efes, ASVELe mağlup oldu ve 3te 0 çekti
Anadolu Efes, ASVEL'e mağlup oldu ve 3'te 0 çekti
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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