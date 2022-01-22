Avito Pana (Güle güle git)

Play-off eşiğini atlamayı kovalayan Anadolu Efes, Panathinaikos’u Moerman’ın son üçlüğüyle ligin sonuna yolculadı. Geçen şubattan beri 14 deplasman maçını kaybeden Panathinaikos’un en iyi adamı, takımın çember altı efendisi Papagiannis de yoktu dün akşam. Maç başına ortalama 88 sayı atan ligin en skorer takımı Anadolu Efes’i durdurmak için Pana akıllı seçimle, oyalama presi sonrası adam değiştirmeli alan savunması yaparak, Efes’i driplingde bırakıp top kaybettirerek, sete set yarı sahaya yıktı oyunu. Efes de her nedense yarı baygın bir gecede olduğu için yürüyerek oynamaya ayak uydurdu. Pana kısalarıyla sürümden kazanmak için atıp durdu. Pota altımızda fink atarak hücum ribaundları da alıp yoğun ikinci top şansı buldular.

ANADOLU EFES GEÇ UYANDI

Biz vurup geçemeyince, kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Panathinaikos “Neden olmasın” havasına girdi. Atina’daymış gibi yüksek isabetli oynadılar. Ataman’ın kısalarıyla boyalı alana dalış yaparak, çembere giderek iç sayı zorlaması, olmazsa dışarda kalan boş adamı bulma alışılmış düzeniyle karşılık vermesini bekledik ama o da havasında değildi. Topu yönlendiren ve skoru sağlayan ikilimiz Micic ile Larkin'in birlikte durgun oldukları gecede Pana’nın Nedovic’i ve sakatlıktan dönen Macon’u birlikte 37 sayı üreterek yaptılar işlerinin gereğini. Neyse ki “Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda, ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında“ Nazım şiiri, Cem Karaca şarkısındakine benzer durum yaşandı ikinci yarıda. İlk devrede yüreğimizi ağzımıza getiren takım gitti, fiziksel agresif Efes geldi odadan ve yüreğimize su serpti.