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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ataman’ı kendi yanlışı yaktı

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Dimitris Itoudis

Dimitris Itoudis daha yaman çıktı.

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Ergin Ataman, ligde sadece beş yabancı oynatabildiğinden dar rotasyona mahkum oldu. Tercihini de Dunston’lı tek uzunla ve Avrupa’nın en iyi dış adamlarıyla oynamaktan yana kullandı. Ancak onlardan da beklediğini alamayınca bu seçimleri gecenin maç kaybettiren yanlışı oldu. Fenerbahçe son zamanlarda bir türlü yenemediği, Euroleague yoldaşı Anadolu Efes karşısında evindeki lig derbisine gecenin adamı Calathes ile Wilbekin’i yan yana oynatma ve sakatlıktan güçlenmiş dönen Motley’in ikili içeri devrilmeleri planıyla başladı. Bu son derece akılcı bir taktikti.

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Efes başlangıç tutukluğuyla çok top kaybedince, 5 dakika dolmadan üç dış oyuncusunu değiştirip, sahalara mükemmel dönen Larkin’le krizden çıktı. Dunston’ın kısa sürede faullerini üçleyerek kenarda oturmasıyla sahadaki kısa beşle istediği oyunu oynayan Fenerbahçe, odaya 10 sayı önde gitti.

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Savunma sertliğini sürdüren sarı lacivertliler ikinci yarıda caydırıcı baskısını ve farkı artırırken, Efes maçın genelinde 39 sayı atan Clayburn’la canhıraş atak yaparak 22 sayı farktan gelip maçı uzatmaya taşıdı. Uzatmada dingin oynayarak daha az hata yapan Fenerbahçe’nin oldu gece. İşin özü: Değişik takımlarda yolları 23 kez kesişen koçlar karşılaştırmasında 15-8 üstünlüğü olan İtoudis, mahallenin kulağı kesiği Ataman’dan daha yaman çıktı.

#Fenerbahçe Beko#Anadolu Efes#Dimitris Itoudis
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