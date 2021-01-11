Antrenman kıvamında bir derbi

Galatasaray sadece futbol kulübü değildir şeklindeki uyarımızı kulak ardı etmişler. Basketbolda düşük profilde kalmakta ısrarı sürdürüyorlar. Tek çıkış kapısı Türkiye Süper Ligi kalmış olmasına rağmen, sadece beş galibiyetle puan cetvelinin dibine çökmüş, adı var kendi yok Galatasaray’ın. Namağlup lider Anadolu Efes karşısına sezon içi klasik toparlanma çaresi sandığı yabancılarını silbaştan değiştirerek çıktı. Euroleague’de çift maç haftası öncesi asları dinlendirme anlayışında bir 5’le başlamasına rağmen, beklendiği gibi klas farkını skora yansıtan Anadolu Efes, en baştan araya 10 sayı fark koydu ve bunu maç sonuna kadar korudu. Rotasyonda ise, giren de çıkan da tempoyu hiçbir şekilde düşürmeden, sanki karşılarında antrenman yeleği giymiş kendi B takımları varmış rahatlığında, adeta oyun taktiklerini ileriye yönelik geliştirme çalışması yaptı.

‘OLAĞAN BAŞARILILAR’

Öte yandan da maçın seyir zevki kaybolmasın diye Galatasaray’ın oyunda kalmasına müsaade ettiler! Takımın genel skor dağarcığını artırma gayretinde, birbirinden güzel ve yerinde üçlüklerindeki mükemmel şut mekaniğiyle Micic çok etkindi. Yüksek yüzdeli üçlük atarak Galatasaray’ı yenmeye yetecek kadar verimli basketbol oynayan takımın ‘olağan başarılılar’ı dışında kendini fark ettirenleri; rodrigue Beaubois ve giderek yerlerine ısınan Tolga Geçim, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer oldular.