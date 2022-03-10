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GeriÜnal Özüak Anadolu Efes'in F.Bahçe aleyhine oy kullanması olacak iş değil
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Haber Giriş: 10.03.2022 - 06:28 | Son Güncelleme:

Anadolu Efes'in F.Bahçe aleyhine oy kullanması olacak iş değil

Ünal Özüak
Ünal Özüak
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Ünal Özüak
Ünal Özüak
Anadolu Efes'in F.Bahçe aleyhine oy kullanması olacak iş değil

Duyunca elimde olmayarak en kibarından ‘Ayıp ettin Şemsettin vidaları gevşettin’ sözcükleri döküldü dilimden. Tam müessese kulübü olmaktan camia kulübü olma yoluna girmişken Anadolu Efes, akıl tutulması yaşamış olsa gerek, Fenerbahçe’nin play-off potası dışında kalması yönünde oy kullanarak kendi ayağına sıktı.

EuroLeague’deki iki kulübümüzden birinin diğeri aleyhine, üstelik kendisi için pek değişen bir şey yokken, oy kullanması inanılır gibi değil. EuroLeague hissedar kulüplerin yaptığı toplantı sonucunda alternatif teklif Rus takımları ile oynanan maçların galibiyet yüzdesine dahil edilmesiyken, yapılan oylama sonucu ‘Rus takımları ile oynanan maçların çıkarılmasına’ karar verildi.

Yüzde hesabı ile sıralama yapılsaydı Fenerbahçe Beko 8. sıraya çıkacaktı. Efes’in sıralamada hiçbir şekilde kendi üstüne çıkamayacak Fenerbahçe’yi çeyrek finalde istememesi sportif kazanım açısından da hiçbir mantıkla bağdaşmıyor.

NASIL ATLADINIZ?

Üstüne üstelik basketbolumuza bu garabeti yaşatan kim biliyor musunuz? Yılların ihmalkârlığı ‘Basketbol Kulüpler Birliği’nin kurulmasına ön ayak olan, toplantılar üstüne toplantılar yapan Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan. Bu nasıl perhiz nasıl lahana turşusu demezler mi adama?

Artık birlik beraberlik mesajlarını kimin külahına anlatacaksınız bakalım? Anlatmadan geçtim nasıl bakacaksınız yüzlerine? Ulusal çıkarların şirket çıkarlarının önünde geldiği kırılma noktalarının farkına varmak iş adamlarının becerisi değil midir? Yıllarca televizyonlarda yaptığı “çırak” programlarında bunu gençlere anlatan Tuncay Bey nasıl atladı bunu? Bu absürt oy kullanımı Kulüpler Birliği Projesi’ne de sekte vuracak sizin anlayacağınız...

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Ünal Özüak
Ünal Özüak
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