Almanlara hesabı A La Turca ödettik

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Öte yanda İtalyan koç Andrea Trinchieri etrafında bir iki takviye yaparak başlıca oyuncuların aşağı yukarı aynı öneme sahip olduğu ansambl (isimsiz) oyunculardan oluşan kadrosunun istikrarını yıllardır koruyan, tipik Alman anlayışının takımı Bayern... Tüm maça yaydığı kararlı enerjisi ve sert savunmasıyla kazandı Fenerbahçe. Eşit hesap paylaşım Alman usulünü kenara koyup a la turca, ‘kaybeden masanın hesabını öder’ yaptık Bayern’e...

Scottie Wilbekin ve Nick Calathes’i birlikte oynatan saldırgan beşle başladı Fenerbahçe. EuroLeague’de ilk kez forma giyen Johnathan Motley ters eşleşmelerde aksamasa ve hücum potası altında acemilikler yapmasa onların çaylağı Freddie Gillespie devreye hiç giremeyecekti.

ATAŞEHİR'DE GİBİYDİK

Savunmayla yıldırarak direksiyona geçti Fenerbahçe. Ancak Dimitris İtoudis’in CSKA’dan beri bozmadığı ezberince adam değiştirmeli savunma yapması nedeniyle değişim sonrası uzunlar potadan uzak kaldığı için ribauntlarda rakibe avantaj verdi. Guduric ve Jekiri’nin girmesiyle ribaunt dengesini ve hücumda geniş alan kullanımını sağladık. Açık alanda ‘koş koş at’ kaos basketboluna dönen oyunun sonlarında deneyimli oyuncuları Hunter ve Lucic’le onlar sahada kalmaya çabalarken, biz akıllı ve sabırlı koç kontrollü cool hücum ve savunma çözümleri üreterek akşamın bir maçtan fazlasını kazananı olduk.