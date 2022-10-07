Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERYazarlar Ünal Özüak Almanlara hesabı A La Turca ödettik
Ünal Özüak
Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

Almanlara hesabı A La Turca ödettik

#Fenerbahçe#Itoudis#Bayern Münih

İki karşıt anlayışın takımı vardı kapalı gişe salonda dün akşam... Misafir ‘a la turca’ usulle hemen hemen her yıl koç ve oyuncularını sil baştan değiştiren yıldızı yoğun Fenerbahçe...

Haberin Devamı

Öte yanda İtalyan koç Andrea Trinchieri etrafında bir iki takviye yaparak başlıca oyuncuların aşağı yukarı aynı öneme sahip olduğu ansambl (isimsiz) oyunculardan oluşan kadrosunun istikrarını yıllardır koruyan, tipik Alman anlayışının takımı Bayern... Tüm maça yaydığı kararlı enerjisi ve sert savunmasıyla kazandı Fenerbahçe. Eşit hesap paylaşım Alman usulünü kenara koyup a la turca, ‘kaybeden masanın hesabını öder’ yaptık Bayern’e...

Scottie Wilbekin ve Nick Calathes’i birlikte oynatan saldırgan beşle başladı Fenerbahçe. EuroLeague’de ilk kez forma giyen Johnathan Motley ters eşleşmelerde aksamasa ve hücum potası altında acemilikler yapmasa onların çaylağı Freddie Gillespie devreye hiç giremeyecekti.

ATAŞEHİR'DE GİBİYDİK

Savunmayla yıldırarak direksiyona geçti Fenerbahçe. Ancak Dimitris İtoudis’in CSKA’dan beri bozmadığı ezberince adam değiştirmeli savunma yapması nedeniyle değişim sonrası uzunlar potadan uzak kaldığı için ribauntlarda rakibe avantaj verdi. Guduric ve Jekiri’nin girmesiyle ribaunt dengesini ve hücumda geniş alan kullanımını sağladık. Açık alanda ‘koş koş at’ kaos basketboluna dönen oyunun sonlarında deneyimli oyuncuları Hunter ve Lucic’le onlar sahada kalmaya çabalarken, biz akıllı ve sabırlı koç kontrollü cool hücum ve savunma çözümleri üreterek akşamın bir maçtan fazlasını kazananı olduk.

Gözden Kaçmasın

Bayern Münih 62-74 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)Bayern Münih 62-74 Fenerbahçe Beko (Maçın özeti)Haberi görüntüle
#Fenerbahçe#Itoudis#Bayern Münih
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Kerem’in problemi mental

 UĞUR MELEKE
UĞUR MELEKE
TÜM YAZARLARIMIZ