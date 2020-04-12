Al benden de o kadar!

Survivor programı benzeri gerilimler yaşadığımız günlerde bunları duymaya o kadar ihtiyacımız var ki tahmin edemezsiniz... Kendimizden olduğumuz kadar, belki de daha fazla basketbolun yakın geleceğinden endişeli olduğumuz günlerde moral motivasyonu yukarıda tutacak söylemlere gerçekten ihtiyacımız var. Hele bunlar en sorumludan gelince içimiz rahatlatıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, başka bir deyişle, 12 Dev Adam’ın Türkiye’yi televizyon ekranlarına yapıştırdığı günlerin başkahramanı Hido, net olarak “Her şey normalleştiği zaman ligleri haziran, temmuz, ağustos aylarında oynatıp bitirmek istiyoruz” dedi. FIBA, eylül ayında yapılması gereken 2021 EuroBasket ve Olimpiyat Oyunları elemelerini 1 yıl ertelediğine göre neden olmasın. Virüsle mücadele algoritması şunu işaret ediyor zaten; yaza çıkan sahaya çıkar.

YABANCI BiLMECESi

Hido, tüm olumsuzluklara rağmen ligler oynandığı takdirde tam anlamıyla adaletli bir sonucun ortaya çıkacağını vurguladığı demecinde; basketbolun futboldan daha değişik olduğunu, futbolda birçok yabancı oyuncunun burada kalmasına rağmen, basketbolda ise özellikle Amerikalı oyuncuların ülkelerine dönmelerinin cevabı bulunamayan soruların başında yer aldığını söyledi. Onun kaygısı gecenin sonunda adaletli sonucunu alınması. Ben ise basketbolun oynandığını güzel heyecanlı günlerin geriye gelmesiyle ilgileniyorum. Basketbol için yaşamın süreceğini müjdeleyen her güzel lafa açık kulaklarım. Zaman sorun değil; tartışır, doğru zamanı buluruz. Yeter ki, özlemle beklenen rekabet başlasın, keyfimiz yerine gelsin. Top yere vursun, parkede ayak seslerini duyalım.

HAY AĞZINA SAĞLIK CEDi

Bakın mesela NBA’de Cleveland Cavaliers forması altında ülkemizi temsil eden Cedi Osman hiç karamsarlığa kapılıp, tarifsiz kederlere bürünmeden, yayınladığı yazıda Türkiye tarihinin en iyi 5’ini seçti. Cedi, FIBA için yaptığı değerlendirmede 2 numara pozisyonu için kendisi ile Furkan Korkmaz arasında kararsız kaldı ama ona göre ilk 5’i şöyle:

Oyun kurucu (1): Kerem Tunçeri.

Atan guard (2): Cedi Osman veya Furkan Korkmaz.

Atan forvet (3): Hidayet Türkoğlu.

Güçlü forvet (4): Ersan İlyasova

Pivot (5): Mehmet Okur.

‘Bana bunlarla gelin’ demekten kendimi alamıyorum. Söz konusu olan basketbol ise gerisi teferruattır. Tonlarla sayı yedikten sonra, soyunma odasında yeniden doğup, ikinci yarıda fark atan pek çok takım gördü bu parkeler. Obradovic ve Ataman kâğıt üzerinde tescile karşılar. Oynamak istiyorlar. Onu bilir onu söylerim. Koranavirüs filan dinlemez, smacı koyar bu ülkenin aslan yürekli devleri.