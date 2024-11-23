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Ünal Özüak
Ünal ÖzüakYazarın Tüm Yazıları

12 Dev Adam'ın ayak sesleri

#Milli Takım#Ataman#Macaristan

Basketbol Milli Takımımızın ‘12 Dev Adam güzel günlerine geri dönebilme şansı olan’ 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu’ndaki ilk iç saha karşılaşmasına NBA’deki Alperen, Euroleague maçlarında olan Ömer Faruk, Onuralp, Fenerbahçe ile Ergin Ataman arasındaki gerginlikten ötürü kadroya çağrılmayan Sertaç, Melih, Tarık ve sakatlıkları bulunan Larkin ile Doğuş’tan yoksun çıktık.

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Kenan-Şehmus ikili oyun kurucu formatında hücumları dışardan içeri zeka ve beceri ürünü dalışlarla şekillendirdik. Tek deneyimli ismi Hanga olan Macarlar, dışarıdan atışlarla ve aksayan savunmamızdan yararlanarak aldıkları ribaundlarla 2. şans kullanıp oyuna tutunmak gayretinde oldular.

Sık rotasyon yaparak takımı diri tutmak ve hücumları çeşitlendirmek isteyen kenar yönetimimiz 2. yarıda savunma vidalarını da sıkmayı başardı. Cedi Osman da birbiri ardına göz okşayan basketler atınca Avrupa Şampiyonası’nın kapısını açtık.

#Milli Takım#Ataman#Macaristan
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