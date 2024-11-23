12 Dev Adam'ın ayak sesleri

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Kenan-Şehmus ikili oyun kurucu formatında hücumları dışardan içeri zeka ve beceri ürünü dalışlarla şekillendirdik. Tek deneyimli ismi Hanga olan Macarlar, dışarıdan atışlarla ve aksayan savunmamızdan yararlanarak aldıkları ribaundlarla 2. şans kullanıp oyuna tutunmak gayretinde oldular.

Sık rotasyon yaparak takımı diri tutmak ve hücumları çeşitlendirmek isteyen kenar yönetimimiz 2. yarıda savunma vidalarını da sıkmayı başardı. Cedi Osman da birbiri ardına göz okşayan basketler atınca Avrupa Şampiyonası’nın kapısını açtık.