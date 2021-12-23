Zeki Murat Belözoğlu Göle

2021 Mayıs’ında Fenerbahçe gerilerden gelip şampiyonluk yarışına ortak olduğunda plan aynen buydu. Zaten Fenerbahçe’nin Mayıs 2021’de galip bitirdiği Erzurum ve Ankaragücü maçları 11’lerine bakarsanız bire bir aynı ileri altılıyı göreceksiniz: Merkezde Mert-Sosa, önlerinde İrfan-Mesut-Pelkas ve en uçta Valencia... Dün Zeki Murat Göle bence santrada doğruyu yaptı, sadece 6 ay önce denenmiş-başarı kazanılmış Belözoğlu modeline geri döndü. Ve Ali Koç’un berbat bir teknik direktör kararıyla 4 ay ara verdiği o dominant oyun niyeti tekrar sahne aldı Olimpiyat Stadı’nda.

SADECE DiSiPLiN YETMEZ

Elbette 37’nci dakikada 11’e 9’a dönmüş bir maçın teknik analizini yapmak kolay değil. Doğru bir penaltı-kırmızı kart kararı sonrası Caner’in anlamsız kartıyla maçın iki taraflı oynanma şansı kalmadı. Ancak maçın teknik analizine girmeden, sadece 37 dakikalık oyun anlayışı ve uygulamasıyla da Göle’nin tercihlerinin Fenerbahçe genetiğine daha uygun olduğunu söyleyebilirsiniz: Türkiye’de bir büyük takım sezonun 20-25 maçında önlem almaz, önlem aldırır. Topu rakibine bırakmaz, sahip olur. Çekinik oynamaz, tek planı fırsat kollamak olamaz, sete yerleşip oyunun tonunu belirler. Pereira’nın bir türlü anlamadığı, Zeki Göle’ninse değişmesi gerektiğini fark ettiği konu özetle bu. Fenerbahçe’nin elinde çok yetenekli bir oyuncu havuzu var ve maksat onları bir grup disiplini içinde bir arada sahaya sürmeyi becermek olmalı. Yoksa Pereira’nın yaptığı gibi Crespolarla, Meyerlerle, Samuellerle elbette disiplinli oynarsınız. Ancak bir büyük takıma sadece disiplin yetmez. Kalite de gerekir.

KARAGÜMRÜK HEP SAVAŞTI

Dün Karagümrük’ün 9 kişilik savunması takdirlerin en büyüğünü hak ediyor. Bir an bile uyumadılar, savaştılar, kalelerini cansiperane savundular. Sarı lacivertli takım fazlasıyla denedi, belki kenar ortası rekoru kırmak yerine biraz daha orta mesafe şut fırsatları yaratmaya çalışmaları gol şanslarını artırabilirdi. Başaramadılar. Fenerbahçe dünkü maçı kazanamadı, ancak gelecek için Göle’nin takımının Pereira’nın takımından daha fazla umut verdiği kesin.